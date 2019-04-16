"Спасите ! Мы подожгли квартиру": в Подмосковье погибли братья 5 и 7 лет, за которыми присматривала соседка

Вечером в понедельник, 15 апреля, пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в стареньком двухэтажном доме на окраине города Серпухова Московской области. В квартире были двое детей: пятилетний Вова* и его старший брат семилетний Саша*. В тот день мама мальчишек, 24-летняя повар Ксения Харченко работала во вторую смену. За ребятами присматривала соседка. Женщина оставила мальчишек одних всего на 15 минут и отлучилась в свою квартиру, расположенную на том же этаже. Когда она услышала крики детей, квартира уже была охвачена огнем.

- Когда я открыла дверь, внутри был густой дым, но мальчики еще были живы. Они кричали: "спасите нас! Мы подожгли квартиру", - дала объяснения следователям пенсионерка.

Женщина пыталась вытащить детей, но надышалась дымом и потеряла сознание. Ее саму пришлось спасать. На помощь подоспел ее родной сын, который вытащил женщину на улицу. Спасти детей не удалось.

- В ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинения смерти по неосторожности двум лицам", - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703485" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье погибли братья 5 и 7 лет, за которыми присматривала соседка.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Мальчишки нашли спички и подожгли диван. Шок, но дети пытались спастись. Они отчаянно старались открыть дверь, но она была заперта снаружи. Соседка позже пояснила, что всегда закрывала дверь ключом, чтобы дети не могли выйти на улицу. Женщина даже предположить не могла, чем это может обернуться. Потом ребята попробовали открыть окно, но сил не хватило.

О случившемся матери мальчиков сообщили следователи. Женщине в тот день понадобилась медицинская помощь. Как удалось выяснить "КП" , Ксения Харченко растила детей одна. Женщина работала поваром в отделе кулинарии продуктового магазина.

- Она полгода назад переехала в наш дом с детьми. Очень хорошая бала семья. Они часто гуляли все вместе. Мальчишки были шустрыми, но хорошо воспитанными. Мама их не пила и много работала. За детьми соседка часто присматривала.

Но она, не сидела с ними постоянно, а лишь каждые минут 20 заходила в квартиру, чтобы проверить все ли в порядке, - рассказала "КП" жительница дома Ольга Шумилина.

Семья действительно была благополучной. На учете в ПДН они не состояли. Кто виноват в смерти детей: мать, или соседка - это выясняют следователи. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

* Имена детей изменены.