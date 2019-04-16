2019-04-16T13:05:21+03:00
Спорт

Пока зубы ЦСКА крепче: армейцы выиграли второй матч финала Кубка Гагарина

Столичный клуб стал еще ближе к победе в битве за трофей
Петр ПАВЛОВ
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Этот матч ЦСКА вытащил с огромным трудом. И судьба серии теперь будет решаться в Балашихе. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССЭтот матч ЦСКА вытащил с огромным трудом. И судьба серии теперь будет решаться в Балашихе. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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За годы своего существования Континентальная хоккейная лига обзавелась солидностью, рекордами, узнаваемой стилистикой. И , конечно, финал Кубка Гагарина - давно уже совсем не рядовое событие. И все же, в отличии от футбола, в хоккее невооруженным взглядом заметно, как «отваливается» интерес болельщиков выбывших из борьбы клубов. И пока сердца «армейцев» и «авангардистов» стучат громко и нервно, поклонникам всех остальных команд приходится искать другие места для выхода своего адреналина.

В этом сезоне оба финалиста сменили прописку. «Авангард» был вынужден уехать их родного Омска, из-за аварийного состояния дворца. «Ястребы» поселились в Балашихе, и, несмотря на отсутсвие поддержки родных омских болельщиков, дошли до финала! Больше того, теперь вся Балашиха считает омичей своим клубом, местные жители активно ходят на игры «Авангарда» и искренне болеют.

Переезд ЦСКА из легендарного дворца на Ленинградке на ЦСКА-арену («Парк Легенд») увеличил посещаемость больше чем в два раза, и опять же - место в финале! Армейцы - самый титулованный клуб страны. 32 (!) титула чемпиона СССР! Но с 1989 года ХК ЦСКА ни разу не становился сильнейшим в стране. В сезоне 2015 года армейцы получили титул чемпионов России за победу в регулярном первенстве КХЛ ( такой тогда был регламент), но Кубок Гагарина так и не выиграли. Так что шанс стать однозначными чемпионами впервые за 30 (!) лет им упускать, конечно, не хочется.

- Финал - это когда надо сцепить зубы и играть, - Андрей Николишин, знаменитый нападающий «Динамо», «Вашингтона», сборной России и еще нескольких клубов, включая ЦСКА, стал гостем медиа-клуба «Бесценная лига» и очень четко расставил акценты.

Действительно, ЦСКА играл именно «сжав зубы». Первый матч красно-синие выиграли относительно легко - 5:2. Но во втором «ястребы» были совсем другой командой. Атаковали чаще, опаснее, и несколько раз были близки к тому, чтобы забросить решающую шайбу.

Но хозяева отбивались, защищались максимально уверено и спокойно. И как награда - шайба Константина Окулова меньше чем за 7 минут до конца третьего периода. Шайба попала в перекладину, отскочила в спину вратарю «Авангарда», и залетела в ворота. Курьез?

- Конечно нет, - комментирует Николишин. - Как вы думаете, можно «случайно» перебросить двухметрового вратаря и попасть в перекладину? Это был хороший точный бросок.

«Авангард» пошел ва-банк, снял вратаря и получил еще две шайбы в свои ворота. Но итоговый счет 3:0, безусловно, не про эту игру. Этот матч ЦСКА вытащил с огромным трудом. И судьба серии теперь будет решаться в Балашихе, где «Авангард» дважды (17 и 19 апреля) будет принимать ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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