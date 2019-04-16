2019-04-16T13:47:09+03:00
Спорт

Александр Овечкин отправил в нокдаун Андрея Свечникова

Драка двух русских хоккеистов во время игры "Вашингтон" - "Каролина" широко обсуждается всеми в НХЛ [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Бой с Андреем Свечниковым был ярким и скоротечнымБой с Андреем Свечниковым был ярким и скоротечнымФото: REUTERS
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В НХЛ идут матчи первого раунда плей-офф, страсти кипят. Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» сражается с «Каролиной». Первые два матча серии выиграла столичная команда, а вот в третьем все перевернулось. У «Вашингтона» мало что получалось, и капитан команды Александр Овечкин, впервые с 2010 года, сорвался.

Бой с Андреем Свечниковым был ярким и скоротечным. Ови сбросил перчатки и стал мутузить 19-летнего парня. Тот сначала отвечал, но скоро завалился на лед и драчунов растащили. Оба получили по 5 минут штрафа, а нападающий «Каролины» еще и сотрясение мозга. Свешников больше на лед не вышел, но его команда победила (5:0).

- Надеюсь, он в порядке. Не хотелось бы, чтобы парень пострадал, - сказал Овечкин после матча. - Я не большой боец, как и он. Он вызвал меня, я сказал: «вперед». После матча мы немного расстроились результатом, мы были слишком уверенными в себе. Мы хотим забыть об этом и двигаться вперед.

Обозреватели НХЛ пишут, что Свечников сам нарывался на драку и в двух первых матчах все время старался достать Ови. Вот и в третьем он насколько раз ткнул клюшкой капитана «Вашингтона». При этом большинство отмечает, что Овечкину все же не надо было устраивать такую «прописку» дебютанту Кубка Стэнли, который не только моложе его на 14 лет, но и на 18 кг легче.

Так считает и наставник «Каролины» Род Бриндамор.

- Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это был Ови, а не наш парень. Это расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и уверен, Ови это знал. Это меня беспокоит», - сказал тренер.

Александр Овечкин отправил в нокдаун Андрея Свешникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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