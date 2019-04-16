Каждый день в группу работы с просителями Марфо-Мариинской Обители Милосердия приходят люди, которые просят о помощи. У кого-то случилась трагедия (например, потеря кормильца в семье с маленькими детьми), а кто-то просто не слишком-то приспособлен к жизни и собственноручно создает себе одну проблему за другой. Одни застенчиво спрашивают: «А вы мне продуктами поможете? И шампунь бы…», другие требуют: «У меня огромный долг за коммуналку, мне свет отключают, оплатите!» Каждая несчастная семья несчастлива по своему: у одних нет денег на реабилитацию сына с ДЦП, у других — на хлеб. Мы считаем, если человек просит о помощи, значит, она ему нужна. Другой вопрос, что далеко не всегда человеку нужна именно та помощь, о которой он просит.

К нам в группу работы с просителями часто приходят люди, которые занимаются самолечением и самодиагностикой. Они не слишком доверяют врачам — иногда это происходит из-за столкновения с их равнодушием и некомпетентностью. Поэтому люди поступают так, как советуют друзья, родственники, посетители форума, которые столкнулись с той же бедой, что и они.

Часто люди просят помочь им с лекарствами Фото: Андрей Радкевич

Приходят пожилые люди, у которых букет возрастных болезней. Просят оплатить дорогое лекарство. Они пьют таблетки горстями, и им все время кажется, что сейчас купят новую чудесную таблетку и будут чувствовать себя хорошо.

Это очень важная задача любой благотворительной организации — определить, какая именно помощь на самом деле нужна подопечному. Это сложно. Когда ты видишь сбор в соцсетях на ребенка в трубочках, то самое простое — перечислить сто рублей и почувствовать, что ты помог, и печально вздохнуть: «Ах, бедный». Но на самом деле оказание помощи — скрупулезная и скучная работа: ты запрашиваешь выписки, звонишь врачам, консультируешься, подробно расспрашиваешь подопечных обо всех их жизненных обстоятельствах, просишь подтверждающие документы , ищешь благотворителей, которые привезут продукты, чтобы ежедневно выдавать по 30 наборов самых необходимых продуктов. И всё для того, чтобы помощь была действительно полезной.

Особая наша боль — люди, которые ждут от нас сверхпомощи, на которую у нас не хватит ни сил, ни ресурсов. Как-то раз к нам пришла семья из Курской области, которая, потеряв квартиру по вине мошенников, взяла своих детей, чемоданчик и на последние деньги приехала в Москву «искать правду». Они пришли с вещами и сказали: дайте нам жилье, пристройте наших детей в садик, найдите нам работу, а еще мы судимся с теми людьми, из-за которых лишились своей квартиры в регионе, поэтому нам нужна помощь юриста. В этой ситуации совершенно непонятно, с какого конца подойти. Изначально человек придумал неподходящий выход из положения, который загоняет его в еще большие проблемы. В подобных случаях мы пытаемся уговорить людей вернуться домой, хотя бы потому, что там есть родственники, друзья, кто-то сможет помочь с детьми. Вариант заработка в столице возможен, только если ты свободен и полон сил, начать новую жизнь без денег, знакомств и жилья, с маленькими детьми на руках вряд ли получится. К сожалению, люди не всегда это могут понять.

Продуктовый склад пополняется за счет благотворителей – обычных людей с добрым сердцем, которые жертвуют деньги на закупку. Фото: Михаил Кончиц

Очень сложно помогать людям, которые пытаются давить и манипулировать. «У вас нет сердца! Я буду жаловаться! Если бы ваш ребенок так болел ! Вас Бог накажет!».Такие слова вызывают отторжение, желание немедленно прекратить разговор. С этой проблемой сталкиваются почти все благотворительные организации. В этом случае мы стараемся абстрагироваться от личных качеств человека, собственных эмоций и объективно оценить его ситуацию. Если ему действительно нужна помощь, нужно ее оказать.

ВАЖНО

Группа работы с просителями — это универсальная палочка-выручалочка. Сюда приходят те, кто нуждается в операции или реабилитации, те, у кого сгорел дом, да и просто люди, которым не хватает денег даже на самое необходимое — продукты, бытовую химию, канцтовары детям в школу. Наш продуктовый склад пополняется за счет благотворителей – обычных людей с добрым сердцем, которые жертвуют деньги на закупку.

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