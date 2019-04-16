Рэйф Файнс: Подростком я читал романы о Джеймсе Бонде и книги про русскую революцию

- С чего начался ваш интерес к России?

- С детского чтения книг о русской революции! Потом, когда я учился в театральном училище, мне дали прочитать «Евгения Онегина» - потому что библиотекарь посчитал, что мне очень подходит этот персонаж. Там же, в училище мы занимались пьесами Чехова. В первый раз я приехал в Россию именно со спектаклем по пьесе Чехова «Иванов», главную роль в котором я играл дважды - во время учёбы и потом уже в этом спектакле. Я действительно испытываю огромный интерес к России, неоднократно бывал здесь, в том числе на съемках фильма Веры Глаголевой по повести Тургенева. У меня появились здесь друзья, и сейчас какая-то часть меня ощущает свою глубокую связь с вашей страной. Но, конечно, я все равно англичанин.

- В «Нурееве» вы уже не первый раз играете большую роль на русском языке. Это совершенно беспрецедентно для актера вашего статуса. Конечно, у вас есть небольшой акцент, но я вполне могу поверить в то, что ваш герой, балетный педагог по фамилии Пушкин, мог говорить именно так.

- Я знаю несколько русских слов, но свободно говорить по-русски не могу. Поэтому мне пришлось очень тяжело, мы серьезно работали над текстом роли с моей переводчицей Кирой. Мы делали огромное количество дублей, ведь когда я играю сцену по-русски, я делаю ошибки, у меня сильный акцент. Иногда мой русский монтажёр звука записывал меня буквально по слогам и соединял эти слога в какое-то слово. Технологии теперь позволяют все это. Я повторял бесконечно один и тот же слог, а мои русские коллеги кричали, когда мне это удавалось.

- Представляю, насколько сложно англичанину выговорить, например, слово «ощущения».

- Не могу вспомнить, какое именно слово было самым трудным, потому что практически все они были очень сложны.

- С чего вообще начался ваш фильм о Нурееве?

- С того, что 20 лет назад мне прислали первые шесть глав биографии Нуреева, написанной английской писательницей Джули Кавано. Я даже не помню, почему она мне их прислала - наверное, потому что я уже снялся в фильме «Онегин» и она знала, что я интересуюсь русской культурой. Но балетом я не интересовался, хотя история Нуреева меняпоразила. Потом я прочитал до конца эту биографию и другие книги о нем, но уже по первым главам, где описывалось детство Нуреева в Уфе, годы, проведённые им в Ленинграде и недели в Париже, я понял, что передо мной материал для фильма-портрета великого артиста. Который ещё в молодом возрасте обладал всепоглощающим желанием реализовать себя. От меня самого в свое время потребовалась смелость признать себя. Нуреев кажется мне экстремальным примером человека из очень непривилегированного сословия, у которого было потрясающее чувство собственной судьбы. У него были очень бедные родители, его отец не хотел, чтобы он занимался балетом. Он не всегда был душкой - его эгоизм иногда превращал его в бульдозер! Но мне все равно очень нравился этот человек, а то, что произошло с ним в парижском аэропорту, мне показалось невероятно кинематографичным.

- Многие в России сейчас ностальгирует по СССР, считая его чуть ли не потерянным раем. Вы убедительно показываете, что он таким не был.

- Я фокусируюсь прежде всего на Нурееве, рассказываю, как его приняли в знаменитую балетную школу, где его учил великолепный педагог. Показываю ленинградскую культурную жизнь - в фильме есть сцена с молодыми студентами, где действуют молодые брат и сестра, это реальные персонажи, которые до сих пор живы. Продвинутые, образованные молодые люди из культурных ленинградских семей, которые приняли молодого Нуреева, увидев, что он голодный. Я хотел показать его путешествие к вершинам славы, а кто-то в Англии спросил у меня: «А почему вы не показали ГУЛаг?». Потому что моя история не об этом! Я хотел, чтобы Нурееву в фильме было трудно принять решение оставить свою страну - покинуть своего учителя, мать, друзей. Думаю, так и было. Всю свою жизнь он оставался русским, был связан со своей матерью - не думаю, что своим побегом он хотел сделать какое-то политическое заявление. Он не был политизированным человеком, а демонстрировал артистизм самой высокой пробы. Этим и раздражал государство.

Артист балета Олег Ивенко в роли молодого Нуреева

- Могли бы вы назвать его русским патриотом?

- Это слово имеет сейчас много негативных коннотаций. Я бы, например, не смог назвать себя английским патриотом - мне сейчас тоже особенно нечем гордиться своей страной в связи с Брекзитом. Родиной Нуреева был его танец, его искусство. Он был патриотом танца, разговаривающего универсальным международным языком.

- Вы участвуете в новом фильме о Джеймса Бонде. Каково было наследовать роль М после Джуди Денч?

- Я очень нервничал, ведь она великая артистка и так великолепна в роли М! Но мне очень повезло, что меня попросили играть её вслед за ней. Причем у великолепного режиссера Сэма Мендеса, который и ввёл меня в эту роль. Еще подростком я прочитал все романы о Джеймсе Бонде - по крайней мере дважды. Поэтому у меня было очень конкретное представление о том, каким М я хочу быть. Надеюсь, что мне когда-нибудь пришлют сценарий 25-го «Бонда», ведь мы начинаем съемки в июне, а сценария до сих пор нет!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Рэйф Файнс родился 22 декабря 1962 года в Саффолке, Англия в семье фотографа Марка Файнса и писательницы Дженнифер Лэш. Старший брат актера Джозефа, музыканта Магнуса, продюсера Софи и режиссера Марты Файнс. Учился в колледже искусств и дизайна и Королевской академии драматических искусств. Снимался у ведущих европейских и американских режиссеров. Дважды номинировался на “Оскара”.

5 лучших фильмов Файнса

“Список Шиндлера”

“Английский пациент”

“Гарри Поттер и Кубок огня”

«007: Координаты Скайфолл»

«Отель Гранд Будапешт»