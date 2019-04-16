Одобрено строительство высокоскоростной железнодорожной трассы Москва - Санкт-Петербург

Попытки сделать две столицы ближе друг к другу ведутся еще с 60-х годов. По сути, с тех времен эта дорога стала испытательным полигоном для создания скоростного железнодорожного транспорта. Однако до 350 км/час, о которых говорили еще с 80-х, пока очень далеко. Самый быстрый современный Сапсан иногда дотягивает до 250 км/час при средней 200, но это сейчас потолок. В Китае же, где к разработке этого транспорта приступили значительно позже, рекорд составляет 500 км/час, а обычные скоростники, не напрягаясь, дают комфортные для пассажира 320 км/час, стаканчик чая не расплескается — ездил, знаю.

Активнее всего о нашей программе говорили в 90-е. Было даже создано под этот проект предприятие РАО «ВСМ», СМИ писали о каждом этапе борьбы экологов с теми кто осваивал немалые государственные деньги, выделенные на строительство. Строительство не может не оказать пагубного воздействия на Валдайский национальный парк - уникальный природный комплекс, один из последних в России нетронутых лесных массивов, - говорил тогда министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов - Данильян. Однако в 1998-м Борис Ельцин своим указом похоронил разработку. Видимо, были услышаны голоса специалистов, твердивших, что для существующих путей 200-250 км/час — это потолок. Для более высоких скоростей нужны другие, более длинные рельсы, другое качество стыков. Внимание переключилось на другую магистраль — Москва-Казань. Предполагалось, что она станет частью евразийской трассы Пекин-Берлин. Но сейчас эта идея отложена на дальнюю полку.

Что касается высокоскоростной трассы между двумя столицами, то ее создание предусмотрено Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Планируется, что добраться из Москвы в Питер можно будет за 2 часа (сейчас в зависимости от остановок — 3 ч. 40 мин или 4 час 10 мин). А воспользоваться скоростными вагонами смогут 33 млн пассажиров — втрое больше, чем сейчас.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Президент, действительно, одобрил проектирование такой линии. Проектирование, соответственно, начнется, это была инициатива (врио губернатора Санкт-Петербурга Александра - ред.) Беглова совместно с РЖД".

"Руководствовался президент, прежде всего, соображениями целесообразности, соображениями того, что два крупнейших города Российской Федерации должны иметь высокоскоростное сообщение между собой, и повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято".