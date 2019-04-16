Выпущенная из колонии Варвара Караулова расскажет, как ее завербовал террорист

Варвара Караулова, условно-досрочно выпущенная на свободу, впервые публично расскажет о своей жизни. Во вторник, 16 апреля, на Первом канале выйдет документальный фильм о ней.

«Это фильм-признание, в котором Варвара и ее родители оглядываются назад и переосмысливают все, что с ними случилось», - сообщают на канале.

Золотая медалистка, бывшая студентка МГУ Варвара Караулова прославилась в 2015 году. Влюбившись без памяти в молодого человека, который оказался вербовщиком террористической организации, она попыталась сбежать к нему в Сирию — на территорию, контролируемую силами ИГ*. Задержали Варю в Турции, недалеко от сирийской границы. В декабре 2016 года Караулову приговорили к четырем годам колонии общего режима. К тому моменту она успела стать Александрой Ивановой — девушка и ее родители надеялись на благополучный исход дела и пытались начать жизнь с чистого листа.

Авторы фильма поговорили с девушкой в колонии, с ее родителями, чтобы найти ответы на простые вопросы. Как так случилось, что примерная девочка из хорошей семьи оказалась в такой ситуации? Как не потерять собственного ребенка в эпоху соцсетей, как его защитить от тех, кто всегда готов утащить его на дно не одного, так другого болота? Что делать и кто виноват?

«Этот фильм – переосмысление роли отношений в семье и собственной родительской роли в судьбе дочери. Для Вари Карауловой это медленное возвращение к себе самой - к той, какой она была «до всего», - говорят авторы проекта. «Я – Варя Караулова. И больше никто», - настаивает девушка, и именно так называется этот фильм.

Уже готовая работа еще не была заверстана в эфирную сетку, когда стало известно, что Варю освободили досрочно. Первый канал показывает фильм в экстренном порядке, вне плана — 16 апреля в 22.30, сразу по окончании сериала «Зорге».

В силу этих изменений последующие программы канала выйдут на полчаса раньше обычного: ток-шоу «Большая игра» - в 23.00, «Вечерний Ургант» - в 00.05 мск.

* - запрещенная в России исламистская организация.