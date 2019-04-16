2019-04-16T17:58:25+03:00
Общество

В Балашихе соседи спасли пенсионеров, которые чуть не умерли от голода в собственной квартире

Когда сотрудники МЧС вскрыли квартиру, то увидели двух пенсионеров, которые еле дышали и не могли пошевелиться
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Бдительность соседей спасла пенсионеров от ужасной участи.Бдительность соседей спасла пенсионеров от ужасной участи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Эта история могла бы закончиться трагично, если бы жильцы многоэтажки по Маяковской улице в Балашихе остались равнодушными к тому, что происходит с их соседями. Неделю назад один из жильцов заметил , что Аркадий Петрович* уже давно не выходит из своей квартиры. Дедушка регулярно выходил на улицу: просто погулять, дойти до аптеки, чтобы купить супруге Елене Павловне* лекарства, ну или пообщаться с жильцами у дома.

Обеспокоенный самочувствием стариков сосед несколько раз постучался в квартиру к пенсионерам, но никто не открыл. Да и за дверью не было слышно ни звука. Мужчина не нашел ничего лучше, чем вызвать на место спасателей. И был прав. Благодаря этому звонку Аркадий Петрович и Елена Павловна выжили.

- 5 апреля, когда спасатели вскрыли входную дверь, то увидели на полу сильно истощенного старика, который не мог и слова сказать. Рядом с ним на диване лежала его супруга, которая была парализована с 2008 года. Оказалось, что муж-пенсионер ухаживал за обездвиженной супругой более 10 лет, но 5 дней назад у него случился инсульт, и его тоже парализовало. - сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Оба пенсионера в критическом состоянии были доставлены в местную больницу. Сотрудники МЧС уверяют, что если бы не бдительность соседей, то все могло бы закончиться гораздо хуже.

*-имена героев истории изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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