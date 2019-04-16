Александр Семчев сбросил 100 кг и заговорил о пластике

Александру Семчеву 50 лет. Больше половины жизни он страдал от избыточного веса. Но, похоже, к полувековому юбилею актеру удалось невозможное. Он сбросил 100 килограммов.

Александр Семчев чего только не делал ради похудения. Он садился на диету, пытался заниматься спортом, но это давал краткосрочный эффект. Врачи настойчиво намекали 200-килограммовому актеру, что ему надо избавляться от лишнего веса

В итоге артист взялся за себя. Прошлой осенью он скинул 40 кг, а сейчас весит уже меньше 100.

mmuromov Александр Семчев похудел на 100 кг

"Дело в правильном питании. Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно. Не приведи Господь кому-нибудь так располнеть. Толстяки - несчастные люди. Их надо жалеть. Вы даже не представляете, какая нагрузка на организм - на ноги, печень, на все!", - признался Семчев.

Он начал набирать вес примерно с 23 лет. "Не знаю, может, произошел какой-то сбой в организме. А потом все накладывалось: наедал, заедал, переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм - еще надо поискать такого толстяка в актерской среде. Но все это действует до поры до времени", - цитируют звезду "Аргументы и Факты".

Правда, после похудения возникла другая проблема. У артиста провисает кожа. "Морда становится бульдожьей. Волей-неволей думаю о круговой подтяжке. Посмотрите, сколько мужиков колют ботокс, вживляют золотые нити и готовы согласиться даже на черта в ступе", - цитирует его "СтарХит".

manucharov После похудения у артиста провисает кожа

Александр уверен - во всем нужна мера, а стареть нужно умно. "Время покажет, обращусь ли к хирургу. Зависит от спроса на работе, от женщин… Я бы, наверное, прожил и так. Надеюсь на регенерацию кожи: может, сама подтянется. Хотя уже запустил!", - вздыхает знаменитость.

Александру Семчеву 16 апреля исполнилось 50 лет. По его словам, в последний раз он отмечал день рождения, когда ему было 25 лет. И к нынешнему юбилею он относится спокойно. "Для меня это такой же день, как и все остальные... Но сама дата, признаться, вызывает грусть. Увы, мы не молодеем", - заключил артист.