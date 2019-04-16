Визит Мадонны взвинтил цены на Евровидение

До главного песенного конкурса Европы остается меньше месяца, и организаторы потихоньку начинают раскрывать карты, пытаясь создать максимальный ажиотаж. Израильская сторона гордо заявляет, что это будет лучшее шоу за всю историю. И действительно, зрителей ждет большая музыкальная программа. Пожалуй, главной звездой мероприятия станет Мадонна - хозяевам конкурса удалось уговорить ее приехать в качестве гостьи. Правда, из-за этого цены на билеты у перекупщиков взлетели до небывалых высот. Если раньше билетик на финал можно было урвать за 400 евро, то теперь придется выложить аж 1200!

Но Мадонна - не единственная звездная гостья. Как рассказали организаторы на пресс-конференции во вторник, на финальном шоу выступят сразу несколько финалистов прошлых лет. Так, победительница конкурса в 1998 года Дана Интернешнл появится «с сильной песней». Когда-то "бородатая женщина", а ныне "мощный старик" Кончита Вурст (недавно артист появился в клипе с седыми волосами и бородой, как настоящий мужик) споет песню победителя-2016 Монса Зелмерлева. Огненная красавица Елена Фурейра, занявшая второе место на прошлом «Евровидении», зажжет под хит Верки Сердючки «Дэнс лаша тумбай». А сама Сердючка исполнит песню победительницы прошлого еврошоу Нетты Бразиляй: «Я не твоя игрушка, ты тупой мальчишка». Специальной гостьей станет израильская актриса Галь Гадот, известная по фильмам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", «Чудо-Женщина» и «Форсаж».

Напомним, в этом году на Евровидении, которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель Авиве, от нашей страны выступит Сергей Лазарев с песней Scream («Крик»). Сейчас по прогнозам букмекеров наш артист уверенно занимает вторую позицию, уступая лишь певцу из Нидерландов Дункану Лоуренсу.

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