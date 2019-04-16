ЛУКОЙЛ: Новые технологии ради сохранения природы

ОТЧЕТ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЛИЦОМ

Во вторник, 16 апреля, Президент России Владимир Путин принимал в Кремле главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Поприветствовав гостя, Президент сказал:

- Вагит Юсуфович, мы регулярно с Вами встречаемся на различного рода мероприятиях, совещаниях – и по энергетике и не только, и по другим направлениям. Мы договорились увидеться, чтобы поговорить отдельно о том, как дела в одной из наших крупнейших нефтегазовых компаний – ЛУКОЙЛе.

Вагит Алекперов рассказал, что 2018 был для компании успешным:

- Мы входим в число крупнейших налогоплательщиков страны, за год перечислили в бюджеты различных уровней 1,6 триллиона рублей. Плюс еще 500 миллиардов — это наши инвестиции. Мы смогли добиться стабилизации добычи и даже больше. По углеводородам мы на четыре процента выросли по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил Президенту об особой гордости компании: каждый год удается компенсировать приросты запасов в тех объемах, которые ЛУКОЙЛ производит.

Глава нефтяной компании также рассказал Президенту РФ о работе ЛУКОЙЛа на шельфе Каспийского и Балтийского морей. По его словам, на Северном Каспии компания планирует запустить месторождение им. Кувыкина в 2022-2023 годах.

В 2018 ЛУКОЙЛ закончил строительство 11 эксплуатационных скважин.

ВИДЫ НА КАСПИЙ

В 2023 году ЛУКОЙЛ планирует ввести в эксплуатацию крупное месторождение в Астраханской области. Начальные извлекаемые запасы Ракушечного оцениваются в 39 миллионов тонн нефти и около 33 миллиардов кубометров газа. Месторождение станет уже третьим проектом, который ЛУКОЙЛ реализует на Северном Каспии, фактически в регионе создан интегрированный комплекс для разработки морских месторождений. Кроме того, во второй половине 2020-х годов планируется ввод в эксплуатацию месторождения Кувыкина.

Северный Каспий – стратегический регион для ЛУКОЙЛа, который ведет свою деятельность в Астраханской области с 1995 года и за это время открыл здесь девять месторождений с запасами более одного миллиарда тонн условного топлива. Первым в 2000 году на Северном участке Каспийского региона было открыто Хвалынское газоконденсатное месторождение. В 2010 году ЛУКОЙЛ запустил месторождение - имени Юрия Корчагина, названное в честь нефтяника. За восемь лет накопленная добыча на нем превысила 8,5 миллиона тонн. В 2016 году введено в эксплуатацию месторождение имени Владимира Филановского, где начальные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 129 миллион тонн, а газа - 26 миллиардов кубометров. По разным подсчетам общий объем инвестиций от реализации Каспийских проектов составит 914 миллиардов рублей. Между тем, чистая прибыль предприятий группы «ЛУКОЙЛ» за прошлый год выросла на 47,8 процента и составила 619 триллионов рублей. Добыча нефти в 2018 году составила 87,1 миллион тонн, газа - 33,5 миллиарда кубометров. В бюджеты всех уровней по итогам прошлого года было перечислено около 1,6 триллиона рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПРИРОДОЙ

ЛУКОЙЛ при разработке нефтяных месторождений стремится использовать самые современные технологии и разработки отечественных компаний. Так, на российском шельфе Балтики морская стационарная ледостойкая платформа Кравцовского месторождения стала первой в России спроектированной и построенной силами российских организаций.

На всех своих проектах ЛУКОЙЛ применяет систему «нулевого сброса». Все производственные отходы, образующиеся на буровой платформе, кроме воды из системы охлаждения внешнего контура энергетических установок, отправляются на береговые базы. Там они перерабатываются, очищаются и затем утилизируются. Таким образом отходы не попадают в море. Такая система признана эталоном международной Хельсинской комиссии.

Используя новые технологии и современные ЛУКОЙЛ за время разработки морских участков не допустила ни одного экологического ЧП и считается эталоном компании, на деле демонстрирующей заботливое отношение к окружающей среде. Ведь активное освоение залежей Каспийского моря требует от компании беспрецедентных мер экологической безопасности.

Словосочетание «устойчивое развитие», ставшее привычным для большинства крупных западных компаний, в России пока только начинает приобретать практическую направленность. Чего нельзя сказать о компании ЛУКОЙЛ. В 2005 году ЛУКОЙЛ одним из первых в нашей стране стал публиковать ежегодный нефинансовый отчет в области устойчивого развития, который охватывал двухлетний период деятельности компании. Теперь такая отчетность публикуется ежегодно.

Например, объем социального инвестирования в Астраханскую область с 2009 по 2019 годы составил 1,2 миллиард рублей. При поддержке ЛУКОЙЛ в Астрахани были построены Аллея Славы Земли Астраханской и Триумфальная арка, открыт экскурсионно-выставочный центр в Астраханском кремле, благоустроен Петровский парк, установлен памятник пограничникам. Благодаря социальным инвестициям нефтяников в городе появился детский сад «Цветик-Семицветик», открыты спорткомплекс в поселке Ильинка и детский центр «Алые паруса» в городе Харабали, храм иконы Казанской Божьей Матери и Центр культуры в поселке Лиман.

А в этом году силами «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» будет оказана поддержка благоустройству дворовых территорий.