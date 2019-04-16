Инвестиции в экологию 240 миллиардов: как «Роснефть» помогает сохранить природу

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В конце 2018 года совет директоров «Роснефти» подтвердил приверженность компании 17 Целям устойчивого развития, провозглашенных ООН. Как и другие международные мейджоры, российская компания выбрала для себя пять основных направлений: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата» и «Партнерство в интересах устойчивого развития». При этом специфика деятельности «Роснефти» заключается в том, что и оставшиеся 12 пунктом остаются в фарватере работы компании. По сути, нефтяники обеспечивают качество жизни людей, инвестируя в здравоохранение, образование и сохранение окружающей среды.

- Участие в инициативе ООН помогает и в коммуникации с инвесторами. Дело в том, что многие инвестбанки в своих оценках опираются в том числе на раскрытие показателей в области охраны окружающей среды и социальных вопросов, - отметил директор Департамента интегрированной системы управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» Валерий Маркеев.

Кстати, задачи по улучшению экологических показателей закреплены даже в стратегии «Роснефть-2022». Для этого компания будет наращивать добычу природного газа, модернизировать НПЗ, создавать более экологичные виды топлива.

- В 2018 году компания запустила новый высокоэкологичный бизнес, который предполагает создание сети газозаправочных станций, - привел пример Маркеев. - «Роснефть» договорилась с китайской Beijing Gas о развитии такой сети на территории России – планируется построить около 170 станций. В прошедшем году было уже построено 10 модулей копримированного природного газа на действующих АЗС, которые позволяют снизить выбросы вредных веществ.

240 МИЛЛИАРДОВ «ЗЕЛЕНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

«Роснефть» уже может похвастать конкретными достижениями. Так, по нефтепереработке выбросы парниковых газов в 2018 сократились на 11 процентов.

- Значительный эффект получен по итогам реализации таких проектов, как переход на использование природного газа в качестве топлива на Уфимском НПЗ, установка теплообменников усовершенствованной конструкции на Ачинском и Рязанском НПЗ и проект по применению теплозащитного покрытия печей на Сызранском и Уфимском НПЗ, - отметил Валерий Маркеев.

К концу 2021 «Роснефть» планирует выйти на 95-процентный уровень утилизации попутного нефтяного газа. Больше того, компания намерена присоединиться к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по сокращению выбросов метана.

- Уже сегодня компания вносит существенный вклад в сокращение выбросов метана. Показательный пример - проект «Краснодарнефтегаза», где были созданы и запущены объекты сбора и переработки газа. В 2018 выбросы метана уменьшились на 63% по сравнению с 2017 годом, - рассказал Маркеев.

За последний пять лет «зеленые» инвестиции компании составили больше 240 миллиардов рублей.

- Компания ведет переговоры с Минприроды России по участию в Национальном проекте «Экология». «Роснефть» определила те направления, в которых потенциально может принять участие и положительно повлиять на ситуацию в регионах своего присутствия, - прокомментировал Маркеев.