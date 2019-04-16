Лунный календарь на май 2019

1 мая, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Активные действия в этот день нежелательны. Экономьте силы и энергию. Постарайтесь избегать конфликтов и споров. А то не избежать весьма продолжительной и глубокой ссоры. Создавайте задел для будущих больших дел.

Именинники: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Ян.

2 мая, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Неблагоприятно начинать новые дела. Только рутинные и не требующие концентрации и логики занятия. Постарайтесь свести общение к минимуму и не давайте серьезных обещаний. Выполнить их будет проблематично.

Именинники: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Матрона, Никифор, Трифон, Христофор.

3 мая, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День опять-таки не подходит для начинаний. Кроме того, сейчас стоит быть особенно осторожным в обращении с деньгами. Не давайте в долг и не делайте больших покупок. В это день хорошо заниматься самопознанием и самообразованием.

Именинники: Александр, Анастасий, Гавриил, Григорий, Николай, Федор, Феодора, Феодосий.

4 мая, суббота

29-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Очень сложный день, последний в лунном месяце. Никаких активностей, особенно деловых. Не поддавайтесь на «заманчивые» предложения. Скорее всего, у них есть «второе дно». Берегитесь ссор, будьте аккуратны и терпеливы.

Именинники: Александр, Алексей, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Яков.

5 мая, воскресенье

1-й/2-й лунный день. Новолуние в Тельце.

Увы, дела, начатые сейчас, встретят на пути немало препонов. А поэтому, лучше сосредоточиться на завершении того, что уже в процессе. И заняться построение планов на будущее. Хорошо провести день дома, занимаясь его обустройством.

Именинники: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Хочешь сделать хорошо, сделай сам — это практически девиз дня. Однако не нужно противиться помощи окружающих. Не игнорируйте также советы опытных людей. День подходит для решения трудных заковыристых задач.

Именинники: Александра, Анатолий, Иван, Георгий, Лазарь.

7 мая, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День познания. Получайте новые знания и делитесь ими с другими. Именно сейчас будут сброшены маски и удастся узнать истинное лицо окружающих. А уж потом можно и сделать выводы.

Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.

8 мая, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

У тех, кто мечтает сделать рывок вперед, несколько поменять направление своей деятельности, есть отличный и почти беспроигрышный шанс! Сейчас перемены дадутся легко. Впрочем, не следует забывать об осторожности.

Именинники: Василий, Марк, Ника, Сергей, Сильвестр.

9 мая, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Спокойный день, без суеты. Сегодня если даже и захочется ускорить события, то ничего не выйдет. Занятия следует выбирать под стать — размеренные, требующие концентрации, логического мышления. День не подходит для путешествий.

Именинники: Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.

10 мая, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Благоприятный день для большинства дел. Особенно он хорош для романтических знакомств, свиданий.А вот с деньгами следует быть осторожным. Финансы, отданные сегодня в долг, не будут возвращены в оговоренный срок.

Именинники: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

11 мая, суббота

8-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День характеризуется эмоциональной нестабильностью, а также угнетенным состоянием. События, которые произойдут сегодня, изменят наше восприятие действительности и обогатят нас новым опытом. Увы, он может быть не самым приятным, но полезным- однозначно.

Именинники: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

День полон соблазнов, искушений и опасностей. Следуйте своим принципам и все это пройдет стороной. Не поддавайтесь на уговоры получить «легкие» деньги или сменить место работы на более выгодное. Дайте этим предложениям «отлежаться», а уж потом сделайте выводы.

Именинники: Артемий, Василий, Федот, Филимон.

13 мая, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Хороший, удачный день. Стоит браться за новое, неизведанное. Смелые начинания, скорее всего, ждет успех. Отличный день и для знакомств. Завершиться они могут матримониальными планами или же крепкой долгой дружбой.

Именинники: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

14 мая, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Энергетический пик месяца. Приступайте к делам только в том случае, если уверены в успехе на сто процентов. День обладает эффектом бумеранга, поэтому постарайтесь «быть в позитиве», делать исключительно хорошие дела.

Именинники: Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.

15 мая, среда

12-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Пассивный день. Считается, что в эти лунные сутки надо четко формулировать свои мечты, цели и продумывать пути для их достижения. Хороший день для того, чтобы заключить брачный союз или завести романтическое знакомство.

Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.

16 мая, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

В этот день благоприятно начинать строительство и ремонт, а также другие «фундаментальные» дела. Есть только одно условие: нельзя ни в коем случае бросать начатое на полпути. В противном случае, финальный результат будет весьма далек от идеала.

Именинники: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.

17 мая, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Самое время прислушаться в себе и начать «новую» жизнь. Самый подходящий момент, чтобы избавиться от вредных привычек или приступить к здоровому образу жизни. Именно в этот момент преодолеть трудности будет несколько легче.

Именинники: Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Мария, Никита, Никифор, Николай.

18 мая, суббота

15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Хороший день для перемен, ремонта, переезда. Если вас тяготят какие-то личные связи, сейчас можно безболезненно разорвать эти узы. А вот для командировок, путешествий — не самый подходящий период.

Именинники: Адриан, Ирина, Яков.

19 мая, воскресенье

16-й лунный день. Полнолуние в Стрельце.

Сложный, противоречивый день. Он характеризуется перепадами настроения, ссорами на пустом месте, а также обманутыми ожиданиями. Не стоит сейчас браться за великие цели. Лучше как следует отдохнуть.

Именинники: Василий, Денис, Иван, Илларион, Касьян, Пахом, Савва.

20 мая, понедельник

17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Хороший, легкий день. Сегодня здорово помечтать и сразу приниматься к штурму намеченной цели. Не пугайтесь трудностей, помните: всегда есть другой маршрут. Благоприятный день для садоводства: приступайте к посадкам и другим работам на огороде.

Именинники: Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.

21 мая, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Считается, что в этот день вселенная являет нам то, что мы на самом деле представляем из себя и чего достойны. Стоит прислушаться к «сигналам» и сделать выводы.

Именинники: Адриан, Арсений, Иван, Никифор.

22 мая, среда

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

День для работы над собой. Проанализируйте свои ошибки и удачи. Сделайте выводы, проработайте ошибки и двигайтесь вперед с учетом этих знаний. Постарайтесь не проявлять излишних эмоций и не реагируйте резко на критику.

Именинники: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Христофор.

23 мая, четверг

19-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Сложный день. Стоит удвоить внимание и избегать опасных занятий. А вот для генеральной уборки — идеальный день. Избавьтесь от хлама и вещей, лежащих неподвижным грузом. Дайте место новой энергии.

Именинники: Анисим, Василий, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая, пятница

20-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День активных действий. Сейчас все вершины по плечу. Главное, действовать в команде и не игнорировать советы близких. Нужно быть внимательным в своем питании. Не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем.

Именинники: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

25 мая, суббота

21-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День нужно провести с близкими и друзьями. Хорошо устраивать застолья, дружеские посиделки. Если надо поговорить по душам — сейчас идеальный момент. Кроме того, это удачный день для поездок и путешествий.

Именинники: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

День подходит для того, чтобы хорошо отдохнуть и построить планы на ближайшее будущее. Также день хорош для усвоения нового материала, важной информации. А вот лень и праздность - противопоказаны: они сведут на нет все предыдущие достижения.

Именинники: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.

27 мая, понедельник

23-й лунный день. Убывающая луна в Рыбах.

Неудачный период для начинаний. Подчищаем «хвосты» и готовим почву на будущее. Из дел - только то, что можно делать буквально с закрытыми глазами. Не стоит совершать крупных покупок. Поездки и командировки благоразумнее будет отложить на более поздний срок.

Именинники: Леонтий, Максим, Никита, Петр, Сидор.

28 мая, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Никаких важных задач. Только завершение начатого и отдых. Причем, отдых нужно предпочесть активный, оздоравливающий. Если нужно склонить кого-то на свою сторону - никакого давления! Используйте лишь мягкие методы!

Именинники: Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.

29 мая, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Увы, больших успехов в делах в этот день ожидать не стоит. Посвятите день себе, своим переживаниям и чувствам. Самое время в них разобраться и понять, как действовать дальше. Хорош день также для выполнения духовных треб. Сходите в церковь и вспомните усопших.

Именинники: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

30 мая, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Дела, начатые сегодня, будут «бесконечными». Удача буквально выскользнет из рук. Не нужно сейчас пытаться преодолеть все препятствия: на это уйдет слишком много сил и средств. Лучше отпустить ситуацию и выждать.

Именинники: Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.

31 мая, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Время приступать к сложным делам, высоким целям. Сейчас для этого созданы все условия. Не игнорируйте свою интуицию, она будет на высоте, воспользуйтесь также помощью коллег. Хороший день для зачатия.

Именинники: Александра, Андрей, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Федор, Юлиан, Юлия.

Магнитные бури: 2, 7, 9, 14, 18, 25, 30.