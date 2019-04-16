2019-04-17T00:06:05+03:00
Спорт

Это - история! "Аякс" победил "Ювентус" 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Представляем вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Ювентус - Аякс
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Аякс" провел убойный матч в Турине против "Ювентуса"."Аякс" провел убойный матч в Турине против "Ювентуса".Фото: REUTERS
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Футболисты амстердамского "Аякса" в этом сезоне Лиги Чемпионов выглядят невероятно дерзкими. Голландцы, которые в 90-х годах были самым крутым клубом мира, уже давно не хватают звезд с неба. Но пару лет назад они играли в финале Лиги Европы, в этом сезоне - вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов и прошли там мадридский "Реал", разгромив "Королевский клуб" на их поле со счетом 4:1. Дальше в четвертьфинале - битва против "Ювентуса". Встреча в Амстердаме завершилась вничью 1:1. И в Италию молодые "аяксиды" поехали в роли "андердога" - команды, на победу которой и успех в двухматчевой битве с командой Криштиану Роналду мало кто рассчитывал.

В первом тайме туринский "Ювентус", в целом, контролировал ситуацию на поле. "Аякс" - строго держал оборону, отбивал атаки соперников. Но в итоге все дошло до гола хозяев поля. На 28-й минуте матча после ошибки в обороне у голландского клуба Криштиану Роналду забивает первый мяч в этой игре. Защитники "Аякса" попросту врезались друг в друга, а португалец вылетел на эту передачу и поразил ворота соперников. Роналду - 1:0. Однако судья решил все-таки пересмотреть повтор. И VAR подтвердил - никаких нарушений правил не было.

Де Лигт - автор второго гола "Аякса" в ворота "Ювентуса". Фото: REUTERS

Де Лигт - автор второго гола "Аякса" в ворота "Ювентуса".Фото: REUTERS

Но "Аякс" не дрогнул! На 34-й минуте Хаким Зиеш, поймав "Ювентус" на выходе из обороны, смог отдать пас Донни ван де Беку, который пробил низом по воротам "Ювентуса" и сравнял счет! 1-1. До конца первого тайма счет в поединке никак не поменялся.

Настоящий ужас для "Ювентуса" начался после перерыва. "Аякс" начал размашисто атаковать и просто-таки ВЖИМАТЬ соперников в их штрафную площадь. И на 67-й минуте после подачи углового датским легионером голландцев Лассе Шоне капитан амстердамцев Маттиас де Лигт головой отправляет второй мяч в ворота "Ювентуса". Невероятно грозный клуб, который в этом сезоне купил Роналду и просто выносит всех в чемпионате Италии, за 23 минуты до конца игры оказался в роли догоняющего!

На 80-й минуте Хаким Зиеш забил и третий гол. Но судья вовремя отреагировал и пересмотрев видеоповтор, отменил взятие ворот. Счет 3:1 окончательно бы уже убил "Ювентус", но у команды Роналду осталось 10 минут, чтобы забить два гола "Аяксу". За пять минут до конца основного времени зрители стали уходить со стадиона.

Амстердамский "Аякс" одержал историческую победу, оставив туринский "Ювентус" с Криштиану Роналду без полуфинала Лиги Чемпионов. Голландцы впервые за 22 года сыграют в полуфинале турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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