2019-04-17T00:04:32+03:00
Общество

Аэрофлот стал победителем в двух главных номинациях премии «Крылья России»

Компания признана лучше в международных и внутренних перевозках
Поделиться:
Изменить размер текста:

Определены победители Национальной авиационной премии «Крылья России» в 2018 году. Церемония награждения лучших из лучших прошла во вторник 16 апреля в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр».

В двух ключевых номинациях первенствовал Аэрофлот. Он признан компанией года в категориях «Международные авиаперевозки» и «Внутренние авиаперевозки в группе 1». Эксперты признали стабильно высокие позиции компании как на мировом, так и на российском рынке авиаперевозок, а также высокие темпы инноваций.

- Признание такого уровня – честь для нашей авиакомпании и свидетельство проделанной нами большой работы, - сказал заместитель генерального директора – летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик. – Мы ставим перед собой амбициозные цели, например – перевозить за год сто миллионов пассажиров. На такие цифры планируем выйти к 2023 году.

Премия «Крылья России» с 1997 года вручается авиакомпаниям и аэропортам. За них голосуют сами пассажиры и члены экспертного совета. Она призвана привлекать внимание общественности к достижениям отечественных компаний и содействовать в развитии профессионального сообщества.

Не обошлись без премий и дочерние структуры Аэрофлота. Базирующаяся на Дальнем Востоке «Аврора» первенствовала в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2». Лоукостер «Победа» получила дипломы в категориях «Международные авиаперевозки» и «Внутренние авиаперевозки в группе 1».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
Ведущий Первого канала выгнал эксперта при обсуждении пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Найден считавшийся утраченным петух со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы
Путин не планирует участвовать в июне в саммите "нормандской четверки"
Умер американский писатель-фантаст Джин Вульф
Порошенко согласует ввод миротворцев в Донбасс в июне текущего года
"Мы сделаем этот собор еще красивее": Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет
В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива
Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян
Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов
Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков