Аэрофлот стал победителем в двух главных номинациях премии «Крылья России»

Определены победители Национальной авиационной премии «Крылья России» в 2018 году. Церемония награждения лучших из лучших прошла во вторник 16 апреля в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр».

В двух ключевых номинациях первенствовал Аэрофлот. Он признан компанией года в категориях «Международные авиаперевозки» и «Внутренние авиаперевозки в группе 1». Эксперты признали стабильно высокие позиции компании как на мировом, так и на российском рынке авиаперевозок, а также высокие темпы инноваций.

- Признание такого уровня – честь для нашей авиакомпании и свидетельство проделанной нами большой работы, - сказал заместитель генерального директора – летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик. – Мы ставим перед собой амбициозные цели, например – перевозить за год сто миллионов пассажиров. На такие цифры планируем выйти к 2023 году.

Премия «Крылья России» с 1997 года вручается авиакомпаниям и аэропортам. За них голосуют сами пассажиры и члены экспертного совета. Она призвана привлекать внимание общественности к достижениям отечественных компаний и содействовать в развитии профессионального сообщества.

Не обошлись без премий и дочерние структуры Аэрофлота. Базирующаяся на Дальнем Востоке «Аврора» первенствовала в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2». Лоукостер «Победа» получила дипломы в категориях «Международные авиаперевозки» и «Внутренние авиаперевозки в группе 1».