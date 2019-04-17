2019-04-16T11:24:11+03:00
Анекдоты

«Выдам дочку замуж. Дорого»

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Выигравший состояние в лотерею мужчина три месяца уговаривал жену бросить работу

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Сайт псковской прокуратуры из-за уязвимости рекламировал секс-услуги, казино и готовые дипломы

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Тучная любительница вечеринок отказалась от алкоголя и сбросила четверть веса

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказу­емом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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