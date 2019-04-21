Юлию Ефимову поздравили с днем рождения допинг-комиссары

Тутберидзе может породниться с Борисом Смолкиным

Тренер наших замечательных фигуристок Этери Тутберидзе почти весь прошлый год сражалась за жизнь свой матери, которой не стало в ноябре. А еще от нее в это время ушло несколько ее воспитанниц, в том числе и любимая ученица Евгения Медведева. Да и у Алины Загитовой в начале сезона были проблемы: девушка стала быстро расти, и у нее начала рассыпаться техника. Обо всем этом и о проблемах со слухом у ее дочери-фигуристки Этери Георгиевна рассказала в интервью Владимиру Познеру. А еще тренер выставила в соцсетях фото своей 16-летней дочери Дианы Дэвис с ее напарником.

Этери Тутберидзе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Моя Диша и ее очень интеллигентный партнер Глеб Смолкин, сын Бориса Смолкина», - подписала фото Тутберидзе. Говорят, что дочь знаменитого тренера и сын популярного актера просто партнеры на льду. Но мы знаем, чем зачастую заканчиваются подобные союзы в фигурном катании...

«Ребята, имейте совесть!»

Красавица пловчиха Юлия Ефимова постоянно радует поклонников своими фото в купальнике, так что сразу хочется прыгнуть за ней в воду. Тем более что на картинках больше не появляется ее бойфренд-пловец, и получается, что русалка свободна...

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93

Пятикратная чемпионка мира сейчас живет и готовится к очередному первенству планеты в Калифорнии, но и там ей не дают покоя представители ВАДА. Ефимова, которая 3 апреля отметила свой 27-й день рождения, рассказывает, что именно в этот день к ней нагрянули допинг-комиссары. «Ребята, имейте совесть, вы же можете и в другой день прийти!» - возмутилась Юлия. А потом сказала, что вадовцы были вежливы и даже поздравили ее. «Это просто лучший подарок!» - иронизирует спортсменка.

Алина Загитова болеет за Кирилла Капризова?

Алина Загитова после победы на чемпионате мира в Японии осталась там еще на две недели - участвовала в различных ледовых шоу и презентациях. Фигуристка отрабатывала свои многочисленные контракты. Загитова очень популярна в Стране восходящего солнца, где рекламирует известную парфюмерную фирму, спортивную одежду и (благодаря собаке породы акита-ину, которую ей подарили японцы) даже матрасы для животных.

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Вернувшись в Москву, она пошла на хоккейный матч ЦСКА - СКА. Никто не удивился, ведь с хоккеем у Алины связано многое. Ее отец Ильназ Загитов сам был хоккеистом, а сейчас работает тренером «Ижстали». А еще писали, что Алину не раз на трибунах стадионов и в самолете видели рядом с 21-летним форвардом ЦСКА Кириллом Капризовым. Может, за него и пришла поболеть 16-летняя чемпионка?

Мария Шарапова полюбила тусовки и подиумы

Теннисистка на распутье. То ли ей продолжать спортивную карьеру и пахать с утра до вечера в зале и на корте. То ли уже окончательно поменять спортивный пьедестал на модный подиум. Судя по соцсетям экс-первой ракетки мира, которая сейчас находится на 28-м месте в мировом рейтинге, она больше склоняется ко второму. Нет, Шарапова еще в хорошей форме и даже поднимает какие-то тяжести. Но все чаще в ее истории появляются фото с различных показов мод и тусовок селебрити.

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova

Вот и на Vanity Fair 2019 - вечеринке главных звезд Голливуда, проходившей после вручения «Оскаров», Шарапова была в первых рядах. Похоже, Маша даже рада выйти на публику без ракетки. Теннисные болельщики, конечно, переживают, при этом удивляются: почему 31-летняя красавица больше на показывает своих бойфрендов?

Самый лучший русский

Хоккеист Никита Кучеров на днях вошел в историю. Он побил русский рекорд НХЛ, который держался 26 лет! 25-летний форвард «Тампы» выставил в Инстаграме фото, где он держит в руке шайбу, на которой написано - 128. Это количество очков по системе гол+пас, которые он набрал в регулярном чемпионате НХЛ. До этого 127 очков в сезоне-1992/1993 нащелкал Александр Могильный.

Никита Кучеров. Фото: instagram.com/nikitakucherov86

Любопытно, что Никита с детства бредил хоккеем и у него дома на стене висел плакат русской пятерки, которая играла в «Детройте» (Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов). И вот теперь Кучеров превзошел своих кумиров.

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Плющенко-2

А вот у Евгения Плющенко большинство публикаций связано с его сыном Александром, который уже участвует в ледовых шоу своего папы.

Удивительно, но шестилетний фигурист недавно стал невольным участником международного скандала. Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская уже в своем Инстаграме поведала, что их сыну Саше запретили за границей выступать под музыку Майкла Джексона, про которого недавно вышел скандальный фильм.

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская уже в своем Инстаграме поведала, что их сыну Саше запретили за границей выступать под музыку Майкла Джексона, про которого недавно вышел скандальный фильм. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Но уже через пять дней Рудковская выставила ролик, который начинается с титров: «Сын Плющенко будет кататься под музыку Джексона, несмотря на запрет». Там же мама-продюсер сообщает, что менять программу в разгар сезона просто невозможно и она не исключает, что Плющенко-младший откатает «Посвящение Майклу Джексону» и на шоу в Италии. Ждем нового скандала...