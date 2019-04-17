Какой осел мой Коля...

«Не люблю кошек. А муж обожает. Я хорьков люблю, а муж их недолюбливает и называет длинными крысами. Завели мне хорю, ему - котю. Мой хорек вылизывает супругу руки и спит только у него на коленях (у меня сразу вырывается и сбегает в шкаф). Его кошка признает исключительно меня и по полчаса безостановочно орет, если отказываюсь брать ее на руки. Ну как это, а?»

* * *

«У меня есть друг-художник. Однажды он показал мне этюд «Утро», там была изображена его жена - сонная, мятенькая, уютная такая, только что проснувшаяся. Сначала я позавидовал ему, что у него такая красивая жена, а потом вдруг подумал: а как бы он изобразил мою жену, если бы видел ее такой? Утром посмотрел на нее как бы его глазами... и да, увидел, что она прекрасна. В этот момент я понял, для чего вообще на свете искусство: чтобы помочь увидеть, как красивы привычные вещи».

* * *

«Живу в небольшом городе, занималась верховой ездой на частной конюшне. Когда одного из жеребят выставили на продажу, не удержалась, купила. Стараюсь заниматься с ним каждый день, благо работаю удаленно и финансы позволяют содержать животное. Мой новый мужчина к живности равнодушен, но моего питомца невзлюбил с первого взгляда. Когда дело дошло до загса, поставил условие: или он, или конь. Потому что опасно и дорого. Разговоры и все аргументы не помогли. Расстались. Друзья, решив поднять настроение, скинулись и подарили мне ослика Колю (так звали бывшего). В общем, есть сильные независимые женщины с котами, а я сильная и независимая женщина с двумя копытными».

С сайта vk.com/overhear