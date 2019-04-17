Аренда дачи на лето в 2019 году: где найти лучшее предложение и как заключить договор

Апрель - самое время для поиска дачи. Хозяева уже выставили свои сотки на сайтах аренды. Цены пока щадящие: скачок будет в мае. В июле аренда традиционно дешевеет, собственники, чтобы не остаться в пролете, идут на уступки, но будет ли в середине нынешнего лета падение цен - не факт. Так что лучше не откладывать.

Где искать

Многие доверяют крупным ресурсам - и правильно делают. Хороши и локальные сайты - там обычно работают агенты из местных, у них есть списки хозяев, которые не выставляют свои сотки в открытый доступ. Почему? Чтобы не ездил кто попало. На локальных сайтах информация долго не обновляется, можно запросто увидеть объявление позапрошлого лета. Так что лучше сразу прозванивать все варианты.

Группы «сдам-сниму» есть и в соцсетях. Они декларируют себя как более справедливый ресурс, чем профильные сайты, потому что нет посредников. Но на практике толку от них мало. Хозяева завышают цены, а потенциальные арендаторы готовы платить копейки. Или в обмен на проживание предлагают «посторожить» дачу.

Держи карман полным

Дачные просмотры отнимают уйму времени. Поэтому максимум информации узнавайте по телефону. И выезжайте только туда, где в принципе все устраивает. Выбирайте объекты для просмотра зонами. Например, вдоль какого-то одного шоссе. Не забудьте деньги для задатка, но никогда не отдавайте всю сумму. Обычно аренду делят на три части: аванс, плата при приезде или после 1 - 2 ночей и окончательная - через месяц после заселения.

Идем в разведку

Не стесняйтесь поговорить с соседями - узнайте, что за люди хозяева, какие у них тараканы. Может, есть родня или совладельцы дачи, которые вдруг придут и скажут: «А не надо нам никаких постояльцев!» Если вы будете снимать дачу с детьми, узнайте, что за ребятня обитает вокруг, какие нравы здесь царят, чтобы дачное лето не превратилось в ад для вашего ребенка.

Вблизи многих дачных товариществ есть птицефермы, другие хозяйства. Узнайте, не накрывает ли выбранный вами поселок органическими ароматами. Если среди постояльцев есть дети или пожилые люди, выясните, как работает местная «Скорая», быстро ли прибывает, сможет ли подъехать прямо к дому.

Что написано пером

Главный этап - составление договора. У риэлтора наверняка есть свой вариант, посмотрите, подходит ли он вам. В нем должны быть четко указаны даты приезда и отъезда. Если вы не уверены, что уедете именно 31 августа, то предложите вариант продления, причем укажите цену. А цена в сентябре может быть уже ниже, чем, например, в августе. Обязательно отметьте в договоре, чем вы можете пользоваться, а чем нет, чтобы хозяева не возмущались: «А кто это всю нашу малину съел?» Уточните, как часто будут приезжать хозяева и оставаться на даче. Дача с хозяевами стоит дешевле, чем отдельная, поэтому постарайтесь еще на берегу определить степень вашей автономности. Бывают случаи, когда владельцы оставляют на дачников разную живность. И это повод поговорить о скидке.

КОШЕЛЕК

Сдавать домик в деревне выгодно

Загородную недвижимость сдавать не менее выгодно, чем городскую. Давайте прикинем. 1-комнатная квартира в Москве стоит 7 млн. Сдавать ее можно за 35 тыс. руб. в месяц. Это 6% годовых.

Возьмем дачу. За 3 млн можно купить массовый стандарт: до 60 км от МКАД, добротный дом со всеми удобствами и отоплением, годный для проживания зимой, участок от 8 соток. Для того чтобы выйти на эти расчетные 6%, в год нужно получить с аренды 180 тыс. руб. Это, например, 4 месяца (с середины мая по середину сентября - как раз сезон) по 45 тысяч - вполне жизненный ценник.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Берегись хозяина!

- Дача в Малаховке приглянулась нам сразу, - рассказывает москвич Валерий. - Кирпичный хозяйский особняк на 15 сотках, рядом небольшой 2-этажный домик для гостей. А главное - и туалет в доме, а не на другом конце участка, и ванна с душем, и кухня. Отличный вариант для мамы. Ну и хозяева - нормальная вроде семья: крутой местный предприниматель, жена, дети, теща...

Собрала мама пожитки на дачу, взяла с собой подругу, чтобы не скучно было, и поехали. Жили с хозяевами душа в душу, старушка читала их детишкам книги. Хозяева в благодарность носили ей с огорода свежие огурчики и зелень.

Порой невозможно предугадать, чем закончатся отношения у арендатора и владельцев дачи.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- А потом случилось вот что, - продолжает Валерий. - Мы договаривались снимать на лето. А 31 августа в прошлом году, если помнишь, выпало на пятницу: у меня работа, не мог в этот день перевезти вещи. «Давайте, - говорю хозяину, - на субботу выезд организуем». «Давайте, - соглашается тот, - только лишняя ночь - 5 тысяч». А мы снимали за 45 тысяч в месяц, то есть ночь получалась по 1500. «Ну это летом так было, а сейчас новый счет», - кочевряжится хозяин. Я его спрашиваю: «Почему это осенью дороже, чем летом?» А он говорит: «Дело не в осени. На лето была цена пакетом, а сейчас - отдельно взятая ночь. У нее своя цена». Ладно, думаю, черт с тобой, деваться некуда.

А вечером раздается телефонный звонок. Звонит мама - уже дома.

- Оказывается, - заканчивает свою историю Валерий, - узнала она про эти 5 тысяч, устроила хозяину взбучку. Я думала, вы человек, говорит, а вы просто хапуга. Тут же заказали мама с подругой такси с грузчиками до Москвы и сами приехали.

КСТАТИ

Дальнее Подмосковье становится ближе

Говорят, что дачный отдых отмирает. Однако жизнь это опровергает: на рынке загородной аренды спрос в прошлом году вырос в два раза, сообщили «КП» в агентстве ИНКОМ-Недвижимость. А цены подскочили более чем в 1,5 раза.

Какие тенденции ожидаются в Подмосковье в этом году? По-прежнему популярно западное направление. Окрестности Рублево-Успенского и Новорижского шоссе выбирают 51% арендаторов.

Дальнее Подмосковье перестает быть таким уж дальним. Рубеж 60-километровой зоны преодолен, долгое время это считалось гранью допустимого. Сейчас «далеко» начинается уже от 80, а то и от 100 км. Объяснение простое: там дешевле. А экология, как правило, лучше. И постройки поновее. А лишние 20 км пролетишь за 10 минут и не заметишь.

Прошлогоднюю популярность загородного найма эксперты объясняют двумя причинами: отличной погодой в Подмосковье и нехваткой денег у населения для зарубежного отдыха. В этом году ситуация может повториться - такой прогноз дают и синоптики, и финансисты.

И еще одна особенность нынешнего года: заметно прибавилось объявлений без комиссии.

- Мы отказались от работы с арендой, - признался «КП» риэлтор Максим Шмелев. - Очень невыгодно. Усилия те же, что и при продаже дачи, а комиссионные крохотные.

В итоге все чаще хозяин и дачник оформляют отношения напрямую.

ПОСЧИТАЕМ

Ценник от Чубайса

Сейчас в Подмосковье немало интересных предложений. Дачи с отоплением, горячей водой и удобствами в доме на расстоянии 40 - 60 км от МКАД сдаются по цене до 40 тысяч в месяц. Например, в знаменитых Жаворонках, где раньше жил Чубайс, есть вполне приличный домик за 30 тысяч в месяц. Практически даром.

А на незаслуженно игнорируемом дачниками юго-восточном направлении (всем же Рублевку подавай) дачников ждут настоящие дворцы за две копейки. 2-этажная дача 160 кв. метров на 20 сотках - просто загляденье. Каминный зал, детская горка и даже песочница! Менее 60 км по Горьковскому шоссе - каких-то 39 тыс. в месяц.

Впрочем, во многих регионах совсем другие масштабы цен. Хозяева готовы сдавать на лето свои фазенды за оплату годовых взносов в дачном товариществе.