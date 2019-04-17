«Куда он скроется? В городах плакаты висят с его изображением!»: Суд не отпустил Кокорина и Мамаева под подписку

У Александра Кокорина и Павла Мамаева среда выдалась тяжелой. Сразу два судебных заседания – это слишком даже для их тренированных организмов. На первом из них в Мосгорсуде разбирали апелляцию по продлению ареста футболистов. Шансов, что их вдруг в разгар процесса отпустят по домам под подписку о невыезде, не было никаких. Но это дело живет по законам шоу. А в шоу нельзя пропускать ни одной серии.

Адвокаты про прокурора: «У нее что, другие глаза?»

На утреннем заседании все были слегка заспанными. Еще бы, накануне в Пресненском суде все допоздна смотрели видео. Ну как смотрели – в основном слушали. В зале погасили свет, но экран с видеотрансляцией развернули таким образом, что со зрительских скамеек ничего не было видно. Так что только судья, прокурор и адвокаты могли наслаждаться теми самыми легендарными кадрами, часть которых ходит по ютубам страны. Но слушать, как обвинитель и защитники обсуждают сюжет и спецэффекты было тоже интересно.

В природе существует две серии этой криминальной драмы. В первой компания выясняет отношения с водителем, а потом устраивает за ним погоню, а во второй – машет стулом и попадает разок по Денису Паку. Первая часть со звуком.

«Понял, да, брат?»… «Все понял»… «Не надо! Это не моя тачка!»…. «В следующий раз … подумай … «Хватит!!!»… «На колени!»… «Никаких коленей!»… «Слушай, сосредоточься и скажи, с какого … ты говорил, что мы петухи?.. Вот просто вопрос: какого …? Я клянусь матерью, тебя никто не тронет»… «Стоп! (женский голос)… «Да тебя никто не трогает. Скажи по факту. Почему человек, который живет в Питере, петух?»… «Не нужно «прости»...

Вой автосигнализации… Истеричные голоса. Звуки ударов. Много мата. И закадровый перевод прокурора, и комментарии адвокатов.

- Вот, Мамаев берет за челюсть Соловчука! А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар, - говорит прокурор.

Адвокаты ей не верят. Судя по всему для них видео выглядит совсем по-другому.

- У нее что, другие глаза? - удивляется Прилипко на слова обвинителя.

- У меня нормальные глаза, - обрывает ее прокурор.

- Посмотрите, Мамаев весь съежился! Он отлетел к Кокорину! – пытается обратить внимание на кадры защитница Александра.

- Пить надо меньше! – заявляет прокурор.

И с этим вообще никто не берется спорить. Все шесть последних месяца Кокорина и Мамаева – это история про то, что пить надо меньше.

Александр пытался хоть как-то пробить оборону прокурора и судейФото: Михаил ФРОЛОВ

«Движения, показывающие половой акт, не наблюдаю!»

Первая серия – это боевик. Вторая – триллер с элементами эротики. Вы же помните - «Кофемания», кто-то у кого-то сидит на коленях, кто-то имитирует половую близость. А если вы забыли, прокурор напомнит. И видео из кафе обвинитель сразу же мотает на эротику.

Тут звука уже нет. Но достаточно того, что говорят адвокаты и прокурор. Озвучка у них на высшем уровне.

- Движения, показывающие половой акт, не наблюдаю, - огорчается защитник Кирилла Кокорина.

- Вы ничего не понимаете! А вот госпожа прокурор много знает, - утешает его защитница Протасовицкого.

- Вот Бобкова садится на Кокорина-старшего, начинает целоваться. Сидят люди, которые начинают обращать на это внимание, - продолжает прокурор.

- И что? Люди спиной сидят все!

- Далее на 8.43. Бобкова наклоняется в пах Кокорину-старшему.

- Смотрите, и тут же встала!

- Далее в присутствии свидетеля Бобкова садится на Кокорина-старшего. Свидетель на это смотрит.

- Обратите внимания, что никто даже голову не повернул в их сторону! Это часть танца, насколько я понял.

- И Куропаткин, наверное, не возражает, да? - вспоминала прокурор момент, когда и друг Кокорина по фамилии Куропаткин присаживался на футболиста в «Кофемании».

- Давайте его допросим. Ревнует мальчик... Имитации полового акта нет абсолютно! Объятия – да, но это не имитация!

- А вот это не имитация, извините?!

- Да она руки на коленки положила. Даже не в пах. Мы не видим, то, что она делает головой. Она не шевелится. Поступательных движений нет. И у Кокорина нога на ногу! Он даже препятствует доступу, так сказать!

Зал разочарован: так себе киношка.

У Павла Мамаева появилось время изучить речи Владимира ПутинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Мамаев: «Хотелось обратить внимание суда на недавние слова президента»

На следующее утро никого никуда, конечно, не отпустили. Зато процесс обогатился еще несколькими крылатыми фразами. У Павла Мамаева, например, появилось время изучить речи Владимира Путина:

- В этой ситуации хотелось обратить внимание суда на недавние слова президента, - заявил футболист. - Он заявил, что надо стараться выбирать адекватную меру пресечения.

– Кокорин полгода пахал на спортивной площадке. Без выходных. Может, это повлияло на его поведение. Может, расслабился не в меру, - высказался адвокат Александра.

Сам Александр был еще более эмоционален, и пытался хоть как-то пробить оборону прокурора и судей:

- Можно работу потерять, но главное – себя не потерять. Главное, придя вечером домой, относится к себе так, что этот день провел достойно. Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице.

Но больше всего «жгла» защитница Кокорина адвокат Стукалова:

– Кокорин играет за сборную! Количество болельщиков и популярность этого вида спорта говорит о том, что он скрыться никак не может. В городах плакаты висят с его изображением! ... Хороших футболистов очень мало, у нас на свете есть порядка 5 миллиардов, а звезд футбола можно пересчитать по пальцам. А Кокорин – один из лучших нападающих сейчас. А мы можем выпустить инвалида!

Так звездой мирового футбола Кокорина еще никто не признавал.

Возможно, адвокаты и подсудимые в чем-то правы. Вряд ли футболисты ударятся в бега. Но все же понимают, что нахождения сейчас под стражей – это тоже вид наказания.

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