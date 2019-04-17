2019-04-17T15:41:00+03:00
Экономика

У каждого пятого россиянина вредные условия труда

Таковы результаты проверки, проведенной Минтрудом
Елена ОДИНЦОВА
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За вредные условия труда у нас полагается доплата за счет работодателяЗа вредные условия труда у нас полагается доплата за счет работодателяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 79% рабочих мест в России условия труда — допустимые. На остальных (21%) - опасные или вредные. Таковы результаты проверки, проведенных Минтрудом.

Всего было проинеспектировано 26,5 млн рабочих мест. Из них на 2,2 млн мест (8,6%) условия труда могут приводить к профессиональным заболеваниям легкой степени тяжести, на 366 тыс. мест (1,4%) — заболеваниям легкой и средней степени тяжести и потере трудоспособности, на 23,8 тыс. (0,1%) - к тяжелым заболеваниям.

Как поясняют специалисты, за вредные условия труда у нас полагается доплата за счет работодателя. Ее размер зависит от класса вредности, но должен быть не ниже 4% от оклада. Рабочая неделя должна быть сокращенной до 36 часов (вместо обычных 40). Также можно просить не менее 7 дополнительных дней отдыха.

По сведениям Росстата, на конец 2017 года на местах с вредными или опасными условиями труда в России было занято 37,9% работников. То есть нынешние данные Минтруда — совсем не ужас, а даже говорят об улучшении ситуации. Больше всего людей трудится на вредной и опасной работе, по Росстату, в таких сферах: добыча угля (79,1% от всех там работающих), добыча металлических руд (70,5%), металлургическое производство (70,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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