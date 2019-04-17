2019-04-17T18:06:44+03:00
Общество

Платье "Мисс России" и туфли от любимой бабушки: Благотворительная распродажа помогла собрать для тяжелобольных детей 3 миллиона рублей

Средства помогут подопечным фонда "Жизнь как чудо"
Ольга БОРСКАЯ
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Гостей развлекали приглашенные артисты Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"Гостей развлекали приглашенные артисты Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"
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Фонд "Жизнь как чудо" уже десять помогает детям с заболеваниями печени. Дорогие лекарства, поездки в Москву на лечение, обследования и операции, которые не входят в государственное обеспечение - все это берет на себя "Жизнь как чудо". Фонд поддерживает малообеспеченные семьи, дети в которых столкнулись с тяжелыми болезнями, а родители - вынуждены все силы бросить на их спасение.

Помимо адресной помощи тяжелобольным детям, фонд также поддерживает врачей и профильные медицинские учреждения - для того, чтобы пациенты могли получать профессиональное и высокотехнологичное лечение.

Чтобы собрать средства на программы "Жизнь как чудо", в Москве провели благотворительную ярмарку. Несколько недель друзья фонда - крупные и маленькие компании, шоу-румы, магазины - передавали на безвозмездной основе одежду, обувь, косметику, аксессуары.

Вещи известных брендов можно было получить за благотворительное пожертвования - за сумму, гораздо ниже, чем в магазине Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

Вещи известных брендов можно было получить за благотворительное пожертвования - за сумму, гораздо ниже, чем в магазине Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

В холле отеля The Ritz-Carlton развернулся настоящий модный магазин, с десятками стендов, пестрыми рейлами и примерочными. Вещи известных брендов передавали гостям за благотворительные пожертвования. Причем суммы были гораздо ниже, чем магазинные цены.

Помочь в проведении распродажи могли и обычные люди... Хотя нет, не обычные. Неравнодушные, добрые, заботливые. Так, одна девушка отдала туфли, которые на ее свадьбу ей подарила любимая бабушка. Не просто пара обуви - а память о любимом человеке и важном событии в жизни. Теперь они получат вторую жизнь, а главное - послужат доброму делу. Еще одна участница передала коллекцию брошей ручной работы. Специально ради благотворительной распродажи она приехала в Москву из Испании. Были здесь и необычные "экспонаты". Например, роскошное красное платье "Мисс России-2017" Полины Поповой.

Балерина Анастасия Меськова в платье "Мисс Россия" Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

Балерина Анастасия Меськова в платье "Мисс Россия" Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

На втором этаже разместилась ярмарка - керамика от гончарных мастерских, книги, сувениры из дерева, игрушки, а также целая зона с мастер-классами. Специальную зону предусмотрели для детей: их ждали развивающие шоу и игры.

У детей была своя зона с развлечениями Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

У детей была своя зона с развлечениями Фото: пресс-служба фонда "Жизнь как чудо"

Но самый важный итог: в ходе распродажи удалось собрать 2 878 220 рублей. Все эти средства пойдут на программы фонда «Жизнь как чудо» и помощь тяжелобольным детям.

- Этот праздник стал возможен только благодаря огромному количеству партнеров и друзей фонда. Почти 50 компаний поддержали нас в этом году. Более 60 волонтеров помогали в организации мероприятия. Бесценная помощь, за которую мы очень всем благодарны, - отметила директор фонда "Жизнь как чудо" Анастасия Черепанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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