“Комсомольская правда” получила премию “Герои пера”

Уже второй год “Комсомольская правда” выпускает проект “Доброволец”. Каждый день на сайте kp.ru мы рассказываем об удивительных, неравнодушных людях, которые меняют мир вокруг себя. О волонтерских акциях, в которых может принять участие каждый. О работе крупнейших благотворительных фондов и личных историях обычных граждан, которые не остались в стороне от беды. Специальные вкладки о добровольцах выходят в газете, а каждую субботу на Радио “КП” ведущие Роман Карманов и Вадим Ковалев приглашают в студию одноименной программы представителей НКО и социально ответственного бизнеса.

Наш проект не остался незамеченным. 16 апреля “Комсомольская правда” получила специальную награду конкурса “Герои пера”.

Его проводит АНО Центр социальных проектов «Быть человеком», чтобы отметить журналистов и СМИ, которые привлекают внимание к социально значимым поступкам, способствуют развитию благотворительности и добровольчества в стране.

Конкурс “Герои пера” появился как “младший брат” другого проекта Центра - премии “Героям быть!”. Ее вручают людям рабочих профессий, которые совершили добрые, бескорыстные, героические поступки.

- Я очень горжусь, что у нас уже второй раз получается провести проект “Герои пера”, - говорит исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская. - Эта история выросла из большого конкурса “Героям быть!”. В какой-то момент мы поняли, что не можем объять необъятное. Мы не можем обо всех рассказать сами, а очень хочется. Поэтому мы обратились к тем, кто умеет делать это лучше всего - к журналистам, к средствам массовой информации.

Дарья Топильская отметила, что в этом году на конкурс поступило в два с половиной раза больше заявок, чем в прошлом Фото: ЦСП «Быть человеком»

Она отметила, что в этом году на конкурс поступило в два с половиной раза больше заявок, чем на первый конкурс: 660 от 137 СМИ. Впервые при поддержке Союза Журналистов России был проведен региональный этап – в Приморье. На него было прислано более 50 работ. Лучшие из них также попали в финал.

Всего в конкурсе семь номинаций. Три из них вручаются журналистам, создавшим яркие социальные материалы на телевидении, в печати и в интернет-изданиях - «ТВ-герой», «Печать общества», «На линии добра». А для СМИ, которые постоянно уделяют внимание проблемам НКО, есть четыре специальных награды: «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри», «Поколение добра».

Были награждены победители в семи номинациях Фото: ЦСП «Быть человеком»

- Я надеюсь, что вместе у нас получится сделать этот мир чуть лучше, а общество - более осознанным и ответственным, - заключила Дарья Топильская.

Отметим также, что “Комсомольская правда” становится победителем премии уже во второй раз: в 2018 году корреспондент "Комсомольской правды" в Самаре Михаил Горюнов получил награду в номинации "Печать общества" за публикацию “Подполковник и мама: как сотрудница полиции из Самары помогает особенным малышам обрести семью”

КОНКРЕТНО

Победители премии “Герои пера-2019”

«Печать общества»: «Российская газета», г. Санкт-Петербург, статья Веры Череневой «А у чиновников не было сил?»

«На линии добра»: Информационное агентство «Башинформ», г. Уфа, статья Альфии Аглиуллиной «С каждым днём я начинаю понимать и больше любить людей…»

«ТВ-герой»: «Россия 1», г. Казань, материал Ирины Данильянц «Уроки доброты в казанских школах». А также «Телерадиокомпания Надым», г. Надым, проект Инны Рубилкиной «Дайте слово»

«Симпатия жюри»: Видеоблог “Время-вперед!”, г. Орск и портал DEITA.RU, г. Владивосток

«Корпоративная пресса»: ГК Титан, Омск

«Поколение добра»: Московский Авиационный Институт

«За социальное партнерство»: проект “Доброволец” ИД “Комсомольская правда”