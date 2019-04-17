2019-04-17T18:15:32+03:00
Общество

“Комсомольская правда” получила премию “Герои пера”

Специальной наградой отмечен наш проект “Доброволец”
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Проект “Доброволец” получил премию "Герои пера" Фото: ЦСП «Быть человеком»Проект “Доброволец” получил премию "Герои пера" Фото: ЦСП «Быть человеком»
Изменить размер текста:

Уже второй год “Комсомольская правда” выпускает проект “Доброволец”. Каждый день на сайте kp.ru мы рассказываем об удивительных, неравнодушных людях, которые меняют мир вокруг себя. О волонтерских акциях, в которых может принять участие каждый. О работе крупнейших благотворительных фондов и личных историях обычных граждан, которые не остались в стороне от беды. Специальные вкладки о добровольцах выходят в газете, а каждую субботу на Радио “КП” ведущие Роман Карманов и Вадим Ковалев приглашают в студию одноименной программы представителей НКО и социально ответственного бизнеса.

Наш проект не остался незамеченным. 16 апреля “Комсомольская правда” получила специальную награду конкурса “Герои пера”.

Его проводит АНО Центр социальных проектов «Быть человеком», чтобы отметить журналистов и СМИ, которые привлекают внимание к социально значимым поступкам, способствуют развитию благотворительности и добровольчества в стране.

Конкурс “Герои пера” появился как “младший брат” другого проекта Центра - премии “Героям быть!”. Ее вручают людям рабочих профессий, которые совершили добрые, бескорыстные, героические поступки.

- Я очень горжусь, что у нас уже второй раз получается провести проект “Герои пера”, - говорит исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская. - Эта история выросла из большого конкурса “Героям быть!”. В какой-то момент мы поняли, что не можем объять необъятное. Мы не можем обо всех рассказать сами, а очень хочется. Поэтому мы обратились к тем, кто умеет делать это лучше всего - к журналистам, к средствам массовой информации.

Дарья Топильская отметила, что в этом году на конкурс поступило в два с половиной раза больше заявок, чем в прошлом Фото: ЦСП «Быть человеком»

Дарья Топильская отметила, что в этом году на конкурс поступило в два с половиной раза больше заявок, чем в прошлом Фото: ЦСП «Быть человеком»

Она отметила, что в этом году на конкурс поступило в два с половиной раза больше заявок, чем на первый конкурс: 660 от 137 СМИ. Впервые при поддержке Союза Журналистов России был проведен региональный этап – в Приморье. На него было прислано более 50 работ. Лучшие из них также попали в финал.

Всего в конкурсе семь номинаций. Три из них вручаются журналистам, создавшим яркие социальные материалы на телевидении, в печати и в интернет-изданиях - «ТВ-герой», «Печать общества», «На линии добра». А для СМИ, которые постоянно уделяют внимание проблемам НКО, есть четыре специальных награды: «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри», «Поколение добра».

Были награждены победители в семи номинациях Фото: ЦСП «Быть человеком»

Были награждены победители в семи номинациях Фото: ЦСП «Быть человеком»

- Я надеюсь, что вместе у нас получится сделать этот мир чуть лучше, а общество - более осознанным и ответственным, - заключила Дарья Топильская.

Отметим также, что “Комсомольская правда” становится победителем премии уже во второй раз: в 2018 году корреспондент "Комсомольской правды" в Самаре Михаил Горюнов получил награду в номинации "Печать общества" за публикацию “Подполковник и мама: как сотрудница полиции из Самары помогает особенным малышам обрести семью”

КОНКРЕТНО

Победители премии “Герои пера-2019”

«Печать общества»: «Российская газета», г. Санкт-Петербург, статья Веры Череневой «А у чиновников не было сил?»

«На линии добра»: Информационное агентство «Башинформ», г. Уфа, статья Альфии Аглиуллиной «С каждым днём я начинаю понимать и больше любить людей…»

«ТВ-герой»: «Россия 1», г. Казань, материал Ирины Данильянц «Уроки доброты в казанских школах». А также «Телерадиокомпания Надым», г. Надым, проект Инны Рубилкиной «Дайте слово»

«Симпатия жюри»: Видеоблог “Время-вперед!”, г. Орск и портал DEITA.RU, г. Владивосток

«Корпоративная пресса»: ГК Титан, Омск

«Поколение добра»: Московский Авиационный Институт

«За социальное партнерство»: проект “Доброволец” ИД “Комсомольская правда”

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более тысячи воспитанников детских домов сыграют в футбол на втором этапе турнира «Будущее зависит от тебя-2019»
Соревнования дают ребятам возможность обрести новых друзей, попутешествовать по стране, учат целеустремленности и работе в команде, а кому-то - помогают определиться с профессией и даже обрести семью
#ПравоНаСчастье: «Агуша» с фондом «Обнаженные сердца» запустила общероссийскую социально ориентированную программу для детей с особенностями развития
В рамках проекта бренд «Агуша» поддержит инициативы Фонда: программы помощи родителям «Ранняя Пташка», информационную платформу «Обнажённые сердца_online», Центр раннего вмешательства в Москве
Таких не берут в космонавты. О чем, на самом деле, мечтают люди, которые лечатся от лейкоза
C диагнозом рак жизнь не заканчивается. Напротив, болезнь нередко становится стимулом, чтобы переосмыслить всю жизнь. Даже мечты претерпевают изменения. Арина Летова пообщалась с теми, кто лечится от рака крови, и записала их истории и мечты
«Извини, братан, я не смогу тебе помочь»: на втором дыхании и в шаге от смерти сотрудник полиции спас горящего пассажира в Хабаровске
Вся машина была в огне, когда лейтенант полиции бросился на помощь пассажиру, у которого не было шанса выбраться самостоятельно [фото]
Новости 24
Гидрометцентр пообещал теплое лето
Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса
Новак: перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» абсолютно нецелесообразно
ФК «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбления ФК «Ростов»
Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%
Кокорин извинился перед Паком и выразил желание «по-человечески примириться»
В отношении профессора РГУ нефти и газа возбудили уголовное дело за хищение 55 миллионов рублей
Глава Сахалина пообещал расселить аварийное жилье к 2021 году
Путин о возможности встречи в «Нормандском» формате: мне об этом ничего не известно
Ушаков: идет активная подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына
Правительство РФ повысит пособие по уходу за детьми в с 2020 года
Кабриолеты Aurus заменят советские ЗиЛ -41047
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных купюр номиналом 2000 рублей
Глава МИД Японии может приехать в Москву
Московский суд продлил арест украинских моряков на три месяца
Медведев рассказал о проведении всероссийской диспансеризации
У безработного москвича угнали внедорожник за 5 миллионов рублей
Эксперт МЧС назвал роковые ошибки при тушении пожара в Париже
Кинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 мая
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Франция объявила конкурс на восстановления шпиля Нотр-Дама
США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике