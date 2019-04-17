«Пьяных водителей» будут сажать на 15 лет

Борьба с пьянством за рулем вышла на новый level (уровень). В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности для водителей, которые, выпив, совершили аварию с ущербом для жизни и здоровья людей.

Сейчас гонщики, «под мухой» сбившие человека, отделываются 2-3 годами колонии. По предложению думцев, эти сроки увеличатся в разы. Если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья - виновный отхватит тюремный срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет). В случае гибели человека - от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет). Если погибло 2 и более человек - от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

Именно такое наказание в России предусмотрено за умышленное убийство.

- У нас непонятно, кого мы считаем пьяным водителем, - поделился с «КП» автоэксперт Петр Шкуматов. - Если человек выпил кружку пива, то он уже по нашему закону пьян. Хотя в Европе он считался бы трезвым. Если водитель после кружки пива сбил людей, не думаю, что причиной аварии стал алкоголь. Если же автомобилист раздавил бутылку водки и сбил человека — он уже убийца, его можно посадить на 15 лет. Тут должно быть разделение степени опьянения, как в Советском союзе: легкая, средняя и тяжелая. И уже с оглядкой на нее нужно выносить наказание.

- Я отношусь к закону отрицательно! Но не потому что мне жалко пьяных водителей, - сказал в свою очередь «КП» известный адвокат Михаил Барщевский. - За умышленные преступления ответственность всегда более тяжкая, чем за неумышленные. За убийство, которое человек планировал, дают 15 лет. И за причинение смерти по неосторожности предлагается такое же наказание? Это неправильно. Такого нигде в мире нет! Наказание нужно ужесточать, но не за последствия пьянки за рулем. Мы бьем по хвостам. За нахождение пьяным за рулем нужно просто конфисковывать автомобиль.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Скрывшихся с места ДТП приравняют к наркоманам и алкоголикам

Депутаты одобрили в 3-м, окончательном чтении ужесточение наказания для виновников аварий. Уехавшего с места ДТП водителя будут судить как пьяницу и наркомана. По новым правилам, если в аварии пострадали люди, беглеца-автомобилиста посадят в тюрьму на срок до 4 лет. Если есть погибшие — от 2 до 9 лет.

Сейчас укатившим с места ДТП грозит от 1 года до 1,5 лет лишения автомобильных прав или арест до 15 суток.

До сих пор некоторые пьяные водители, совершив аварию, специально скрывались с места ДТП, чтобы их отыскали лишь через несколько дней, уже трезвыми. Ведь в таком случае грозит куда менее суровое наказание. Теперь эта хитрость не пройдет.

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