2019-04-17T19:08:18+03:00
Общество

Самые удобные кресла в Европе — у Аэрофлота

Российский перевозчик стал победителем престижной международной премии
Федор ПЕТУНИН
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В эти дни в Дублине проходит крупнейшая авиационная выставка APEX MultiMedia Market. В ее рамках состоялось награждение победителей престижной премии 2019 APEX Passenger Choice Award. Аэрофлоту досталась премия как авиакомпании с самыми комфортабельными креслами в Европе.

Премия APEX Passenger Choice Award по праву считается одной из самых статусных в отрасли авиаперевозок. В ее основе лежат отзывы настоящих путешественников, маршрут которых можно будет проверить.

По результатам голосования Аэрофлот стал лучшим в Европе перевозчиком по комфорту кресел.

Ассоциация APEX располагается в США и специализируется на мониторинге качества обслуживания пассажиров авиатранспорта. Собранные данные позволяют экспертам составить общий рейтинг авиакомпаний. И Аэрофлот второй год подряд становится обладателем «пяти звезд» - высшей награды — в категории «Глобальная авиакомпания».

Кстати, по версии европейского агентства Skytrax, Аэрофлот входит в число обладателей высокого рейтинга «четыре звезды». Кроме того, в послужном списке российской компании множество международных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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