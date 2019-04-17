Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей 2019 года

Американский журнал Time опубликовал традиционный список «100 самых влиятельных людей» за 2019 год. Россияне в этом году туда не попали.

Персоны распределены по категориям: личности, артисты, иконы, пионеры, титаны, лидеры и многие другие.

В разделе «Лидеры» засветились президент США Дональд Трамп, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару и даже лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Разумеется, вместе с Трампом в список попали и лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее оппонент — лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл.

Time не забыл и о специальном прокуроре Роберте Мюллере, который вел расследование о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США и министре юстиции, генпрокуроре США Уильяме Барре.

С 2014 по 2017 годы сотрудники журнала регулярно включали в ТОП-100 президента России Владимира Путина, но последние два года американские журналисты его не упоминают.

Категория «Влиятельные люди» пестрит разнообразием — тут и исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк, и голливудский актер Дуэйн Джонсон, исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек, певица Ариана Гранде и корейская группа BTS.

В категорию «Иконы» попали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага.

«Титанами» редакция Time назвала футболиста сборной Египта Мохаммеда Салаха, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса и председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Впервые журнал Time опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей» в 1999 году.