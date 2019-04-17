Есть у вас еще темы, кроме борьбы с фашизмом, Чубайсом и «негодяями-украинцами»?

Небольшая истерия случилась на политических ток-шоу. Вернее - «разбушевались» так называемые «либералы». А истерия произошла у государственной общественности, судя по их заявлениям. На одном федеральном канале некто историк Сытин назвал жертв 2 мая в Одессе «малоценным генетическим материалом» и был изгнан ведущим, ибо спешил на другое ток-шоу. И некий журналист Лойко, «изгнавший Норкина из эфира», что-то там зиговал на другом канале, не менее федеральном.

Пара мыслей.

Никого не оправдываю. Сам был в этот момент в студии. Обсуждалась Франция с её Собором. Сытину вначале были позволены ряд откровенно расистских заявлений, ибо это, видимо, ложилось в русло госпропаганды в том что «старая Европа умирает от своего мультикультурализма». Никто его не перебил. На моё удивление этому обстоятельству, потому что за пару подобных слов от меня по мне уже визжала бы вся студия, а ведущий требовал бы "расправы над фашистом". Дальше случайно с твитта французского посла на Украине перешли на тему 2 мая в Одессе. Тему на Украину надо было как-то перевести. Туда идут всегда когда у пропаганды нет аргументов дотянуть свой главный тезис про борьбу с фашизмом сегодня, где Россия на передовой в мире. Ну и этот Сытин ляпнул нечто за гранью, что сначала тоже не парировали, ибо мясо для прожарки нужно здесь в студии. Ну и «некий Лойко, «изгнавший Норкина из эфира», что-то там зиговал». Вот и весь шикарный пас нашей возмущённой общественности.

Ещё раз - не оправдываю этих 0,1% клоунов, чьё мнение в обществе сегодня равно статистической погрешности. Но вы, пропаганда, способны бороться с другими мальчиками для битья? У вас есть хоть какая-то еще повестка кроме бесконечного отрицания фашизма, Чубайса и демонстрации табличек Соловьева об успехах Родины? У вас есть спикеры, ораторы? Или только все эти унылые депутаты/сенаторы, отставные силовики (военные эксперты), специалисты по ближнему востоку, и сбежавшие из своей страны украинцы? Вам всё время нужны картинки Одессы, танки Гудериана и сожжённые хаты в Великую Отечественную? Кроме соревнования кто больше кинет грязи в Сытина и Гозмана у вас есть ещё хоть какое физкультурное увлечение?

По мне, так, не оправдывая этих участников дискуссии с нулевым уровнем доверия к их позиции в обществе, вы «государственники» гораздо большее зло для моей страны. Вы, обладая, пусть и не правами исполнительной власти (ибо она не ходит отвечать перед обществом в дискуссионном формате телевизора, да и тем вы им не даёте), но правом безраздельно говорить, именно вы паразитируете на собственном народе, в том числе позволяя себе хамство почище сытиных и «негодяев-украинцев», без которых вы не то что жить не можете, а вас бы и не было на нашем телевидении.

Пройдёт время и ситуация изменится. Самые честные из вас выстрелят себе в висок (вы же там все сплошь офицеры чуть ли не времён Романовых) или покинут страну. Но уверен, что абсолютное большинство из вас присягнут новой госпропаганде.