Вот и открывается самый известный тренажерный зал... Огород!

Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком… Как думаете, алмазное сверло подойдет?

* * *

Объявление:

«Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35»!»

* * *

- Что ты нарисовал на асфальте?

- Солнышко!

- Красиво. А это что?

- Котенок.

- Очень хорошо! Когда дорисуешь домик, все-таки обведи мелом труп, лейтенант.

* * *

Не ем после 6 вечера уже 3 дня.

Ушли:

Живот - на 0,0001%.

Бока - на 0,0001%.

Желание жить - на 99%.

* * *

- Помоги мне сидеть на диете, - сказала жена мужу в надежде на то, что они вместе будут правильно питаться и морально поддерживать друг друга.

- Без проблем, - сказал муж и в одно лицо сожрал всю еду в холодильнике.

* * *

Мой муж напоминает мне кактус... Тоже небритый и растет возле компьютера.

* * *

Муж сидит в спальне у компьютера и вводит запрос в поисковик: «Как узнать, что твоя жена ведьма?»

И тут голос жены с кухни:

- А прямо у меня спросить не судьба?!

* * *

Платные дороги, платные парковки, теперь платные перекрестки. Блин, скоро я смогу просто посидеть в собственной машине как минимум по цене каршеринга - от 3 рублей минута!

* * *

Теперь тот, кто говорит, что власть работает плохо, попадает под статью о неуважении к власти, а тот, кто говорит, что власть работает хорошо, - под статью о фейковых новостях.