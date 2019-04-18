Вот и открывается самый известный тренажерный зал... Огород!
Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком… Как думаете, алмазное сверло подойдет?
* * *
Объявление:
«Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35»!»
* * *
- Что ты нарисовал на асфальте?
- Солнышко!
- Красиво. А это что?
- Котенок.
- Очень хорошо! Когда дорисуешь домик, все-таки обведи мелом труп, лейтенант.
* * *
Не ем после 6 вечера уже 3 дня.
Ушли:
Живот - на 0,0001%.
Бока - на 0,0001%.
Желание жить - на 99%.
* * *
- Помоги мне сидеть на диете, - сказала жена мужу в надежде на то, что они вместе будут правильно питаться и морально поддерживать друг друга.
- Без проблем, - сказал муж и в одно лицо сожрал всю еду в холодильнике.
* * *
Мой муж напоминает мне кактус... Тоже небритый и растет возле компьютера.
* * *
Муж сидит в спальне у компьютера и вводит запрос в поисковик: «Как узнать, что твоя жена ведьма?»
И тут голос жены с кухни:
- А прямо у меня спросить не судьба?!
* * *
Платные дороги, платные парковки, теперь платные перекрестки. Блин, скоро я смогу просто посидеть в собственной машине как минимум по цене каршеринга - от 3 рублей минута!
* * *
Теперь тот, кто говорит, что власть работает плохо, попадает под статью о неуважении к власти, а тот, кто говорит, что власть работает хорошо, - под статью о фейковых новостях.
ИСТОЧНИК KP.RU