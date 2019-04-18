54-летнюю Монику Белуччи подвел смелый разрез на платье

Моника Белуччи в свои 54 года остается одной из самых прекрасных женщин европейского кино. Актриса часто появляется на красных дорожках и участвует в светских мероприятиях. На днях красавица итальянка посетила в Париже званый ужин французского издания Madame Figaro. Папарацци поджидали гостей вечера уже у входа в банкетный зал и запечатлели наряд Белуччи.

Моника выбрала для вечера эффектное длинное платье с леопардовым принтом. Помимо глубокого декольте наряд был еще и с высоким разрезом на юбке. Он-то и подвел актрису перед камерами. Когда Белуччи входила в зал, ветер распахнул подол и оголил бедро звезды, продемонстрировав собравшимся ее черные чулки и нижнее белье. Папарацци не преминули воспользоваться моментом и запечатлели пикантный кадр.

Моника выбрала для вечера эффектное длинное платье с леопардовым принтом.Фото: EAST NEWS

В остальном Моника выглядела как всегда безупречно: волосы завиты легкими волнами, яркий вечерний макияж, замшевые туфельки, в руках – маленькая сумочка от Chanel.

После развода с мужем, французским актером Венсаном Касселем, Белуччи долгое время не афишировала личную жизнь. Не так давно стало известно, что актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром. Папарацци то и дело снимали влюбленных на парижских улочках, и лишь недавно пара начала вместе выходить в свет. На днях, например, Николас и Моника пришли на гала-вечер ювелирного бренда Cartier в Париже. Моника появилась в ослепительном белом брючном костюме, ее спутник выбрал классический смокинг. Хотя между ними разница почти в 20 лет, внешне влюбленные выглядят почти ровесниками. Моника так и светится от счастья: заметно, что новые отношения окрылили ее.

Когда Белуччи входила в зал, ветер распахнул ее юбку и оголил бедро звезды.Фото: EAST NEWS

Новый избранник актрисы не только рисует сам, но и торгует произведениями искусства. Николас – владелец модной галереи. С Белуччи он познакомился летом прошлого года на Лазурном берегу. Говорят, их объединила общая страсть к путешествиям. Лефевр в юности много путешествовал по Перу, а Белуччи после развода с Касселем несколько лет жила в Бразилии. Недавно Моника рассказала о своих отношениях в интервью, правда, не называя имени своего бойфренда.

- Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, - сообщила итальянская дива.

На днях Николас и Моника пришли вместе на гала-вечер ювелирного бренда Cartier в Париже.Фото: EAST NEWS

С Венсаном Касселем Белуччи прожила в браке 14 лет, пара рассталась в 2013 году. Старшей дочери артистов Дэве 14 лет, младшей Леони — 8 лет. Дэва уже пытается идти по стопам матери - девушка начала модельную карьеру. На днях она снялась в фотосессии для рекламы новой коллекции бренда Dolce&Gabbana. С известной итальянской маркой много лет подряд сотрудничала Моника, и вот теперь "лицом" модного дома стала ее дочь.