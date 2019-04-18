Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии

Сегодня, 18 апреля, в столице открылись Дни исторического и культурного наследия Москвы. По традиции это два дня в году - 18 апреля в Международный день охраны памятников и 18 мая в Международный день музеев. Но уже второй год подряд программу празднования составляют на полтора месяца вперед – до 31 мая. За это время для москвичей проведут бесплатные экскурсии в более чем 350 зданиях-памятниках – особняки, усадьбы, промышленные постройки. Желающие могут попасть сюда по предварительной записи на сайте акции.

Корреспонденты «КП» сходили на некоторые экскурсии по программе Дней наследия и узнали, что расскажут и покажут на них горожанам.

СЕРП И МОЛОТ СО СЦЕНЫ УБРАЛИ В МУЗЕЙ

Реставрация Малого театра длилась более семи лет – с 2011-го по 2017-й. Сначала – под землей, где углубили на шесть метров спрятанный около здания старый коллектор реки Неглинки. Потом укрепили фундамент, обновили фасады здания, зрительный зал и сцену.

- Во время реставрации сняли подвесные потолочные панели в фойе рядом с гардеробом и нашли за ними великолепную лепнину, - проводит экскурсию Вера Тарасова, заведующая мемориальной квартирой Сумбатова-Южина в Малом театре. – Именно такие потолки видели зрители первой половины 20 века. А сам гардероб теперь стал шире и просторнее. Его стены немного отодвинули во внутренний двор театра. Чтобы зрители не теснились с верхней одеждой в фойе.

На втором этаже из-за «поехавших» стен получилась дополнительная площадка в Щепкинском фойе. Сейчас ее используют как звуконепроницаемый зал для музыкальных и театральных выступлений, творческих вечеров и выставок. В закулисье Малого театра гости попадают и в Ермоловское артистическое фойе. В нем загримированные артисты обычно ждут свой выход на сцену во время спектакля. Но посторонним по технике безопасности выходить на сцену запрещено. А вот в зрительный зал – пожалуйста! Реставраторы сохранили в нем привычный ампир - золото, красный бархат, богатое убранство.

- С 1840 года здесь постоянно увеличивали количество мест, но сейчас наоборот - их стало меньше, - Вера Тарасова показывает нам обновленный зал. – Для удобства зрителей расширили боковые проходы, по которым теперь стало проще проехать на инвалидной коляске. Между рядами кресел увеличили расстояние до 90 сантиметров. С верхних ярусов тоже унесли несколько кресел. Раньше в зале было более 1000 мест, сейчас - около 870 мест.

С 1840 года здесь постоянно увеличивали количество мест, но сейчас наоборот - их стало меньшеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сцену тоже немного изменили. К примеру, над ее порталом убрали серп и молот, висевшие там с революционных времен. Сейчас они хранятся в музее театра.

Кстати, желающие побывать на обзорной экскурсии по историческому зданию Малого театра могут прийти сюда по предварительной записи - по телефону (495) 624-40-46 или по электронной почте ekskursii_teatr@maly.ru. Сделать это можно не только в Дни наследия, но и в любое время в течение года. Цена билета – от 350 до 750 рублей в зависимости от льгот и экскурсионной группы.

Отдельно здесь можно побывать и в мемориальной квартире директора Малого театра, князя Александра Сумбатова-Южина. На экспозиции покажут кабинет артиста, гостиную, «музыкальную гостиную» (столовая, переделанная в выставочный и театральный зал), а также бывшую спальню, превращенную в гримерную-кабинет. Расписание и билеты – на сайте Малого театра.

А ИЗ ЭТОГО ОКНА ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ ВИДНА

Из Малого театра несколько минут пешком и мы попадаем в «Националь». В старой Москве на этом месте сначала стоял монастырь, потом шумный трактир с бильярдными залами. Гостиницу с названием «Национальная» построил в 1903 году в двух шагах от Кремля знаменитый русский архитектор Александр Иванов. На фасаде висела вывеска латинскими буквами National.

После революции сюда переехало из Питера революционное правительство - Ленин, Крупская, Сталин, Дзержинский, Свердлов, Троцкий вместе с соратниками. В это время вся историческая мебель и полы в «Национале» оказались уничтожены. Ими топили буржуйки в номерах.

- При реконструкции в 30-е годы прошлого века гостиницу заново обставили мебелью из дворянских усадеб и дворцов, - рассказывает Алексей Смирнов, историк, автор экскурсионных проектов. – Везде - лепнина, витражи, позолота, мрамор, картины, росписи на стенах и потолке. Необычное панно украшает потолок зала «Кострома» на втором этаже. На нем изображены леденец на палочке, гитара, цветы, воздушные шарики. В 30-е годы прошлого века в этом зале устраивали детскую комнату. Здесь гости ресторана отеля могли оставить своего ребенка под присмотром няни.

Президентский люкс - номер 210Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из коридоров гостиницы вывесили галерею портретов знаменитых постояльцев - балерина Анна Павлова, певец Федор Шаляпин, композитор Николай Римский-Корсаков, актеры Стивен Сигал и Марина Влади, президенты, мэры, принцы.

Заходим в президентский люкс - номер 210. Табличка у двери сообщает, что в нем в октябре 2007 года останавливался президент Франции Николя Саркози. А сейчас номер готовят для президента Эстонии. С балкона открывается красивый вид на Манежную площадь, Кремль, Исторический музей.

- Из окна этого номера по легенде художник Андрей Иогансон увидел и набросал картинку знаменитой этикетки водки «Столичная» - с главным фасадом гостиницы «Москва», - после этих слов гида многие решили сделать селфи у того самого окна.

Из окна этого номера по легенде художник Андрей Иогансон увидел и набросал картинку знаменитой этикетки водки «Столичная»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Попасть в отель на экскурсию можно как бесплатно по программе Дней исторического наследия, так и самостоятельно через любое турбюро за плату. К примеру, на сайте «Мастерская путешествий» (masput.ru) билет на 2-часовую прогулку по «Националю» с гидом обойдется в 1400 рублей.

ФИЛИАЛ ТРЕТЬЯКОВКИ В ОСОБНЯКЕ ТЕКСТИЛЬНОГО ФАБРИКАНТА

Выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка только что открылась в Третьяковской галерее. Картины приехали из музея живописца в Осло. Лишь два полотна - из музея изобразительных искусств имени Пушкина. Но есть на Поварской улице в Москве еще одно место, где хранятся подлинники Мунка. Это резиденция посла Норвегии в России. Она находится в особняке, построенном в 1889 году для текстильного фабриканта и почетного гражданина Москвы Митрофана Грачева.

- О выставке Мунка в Третьяковке часто говорят, что она первая в России, - рассказывают сотрудники посольства. - Это, конечно, так, но вообще-то у нас в посольстве уже много лет действует своя маленькая выставка Мунка. Здания МИД Норвегии в Осло и норвежских дипломатических представительств по всему миру украшают ни много ни мало 210 произведений Эдварда Мунка!

Эти произведения могут увидеть только гости норвежского посольства. Среди них и участники экскурсий по программе Дней исторического наследия Москвы.

- Графическими работами Мунка украшены стены красного Каминного зала, - показывает нам мини-выставку гид Вадим Савенок. – Это один из ранних автопортретов Мунка, литографии «Брошь», «Три стадии женщины» и «Ревность».

Кабинет посла НорвегииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сам особняк, в котором с 1944 года и по сей день работает посольство Норвегии, считается одним из лучших в стиле поздней эклектики и модерна. Парадный бальный Зеркальный зал для приёмов сверкает позолоченными люстрами, натертым паркетом, богатой лепниной. На потолке гордый хозяин дома Грачев приказал изобразить свою монограмму «Г». Такими буквами помечены потолки практически во всех комнатах особняка. В углу бального зала стоит рояль фирмы «Бехштайн», на котором в 40-е годы прошлого века играл композитор Сергей Прокофьев будучи в гостях у посла Андворда.

В столовой особняка сохранился красный угол с иконами. Центральная из них – образ святого Олафа, крестившего Норвегию. Икону по просьбе посла Норвегии написал в 2003 году насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Большинство остальных икон достались посольству в наследство от русской сотрудницы Веры Ледовской. Почти сразу после Великой Отечественной войны она была арестована НКВД и погибла в лагере. С тех пор иконы норвежцы бережно хранят.

В столовой особняка сохранился красный угол с иконами. Центральная из них – образ святого Олафа, крестившего НорвегиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нам удалось заглянуть и в рабочий кабинет посла Норвегии Руне Ресаланда. Выяснилось, что господин посол любит произведения Достоевского. В его личной библиотеке мы насчитали более 20 книг писателя на русском и норвежском языках.

РЕЗИДЕНЦИЮ ПОСЛА ГЕРМАНИИ «СТОРОЖАТ» ГРИФОНЫ

В огромном холле особняка купца Якова Шлосберга на Поварской улице нас встречает стройная блондинка в модном костюме - госпожа Хуберта фон Фрич, супруга посла Германии в России. Резиденция немецкого посла находится в старинном доме в центре Москвы с 1956 года.

Особняк с парадной стороны «сторожат» лепные фигуры грифонов на фасаде. Еще один кованый грифон держит фонарь над входной дверью. Кстати, этот светильник до сих пор включают, как и сто лет назад. Из холла хозяйка резиденции ведет нас в библиотеку, стены которой обшиты дубовыми панелями. Шкафы заставлены книгами, художественными альбомами, собраниями сочинений на русском и немецком языках.

Госпожа Хуберта фон Фрич, супруга посла Германии в РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

- Мой супруг иногда проводит здесь небольшие деловые встречи, - рассказывает госпожа Хуберта. – На полках храним свои личные книги - энциклопедии Брокгауза, Мейера, фотоальбомы мест, где мы побывали. А книги о России мы читаем постоянно. Из русских писателей - Булгаков «Мастер и Маргарита», Ахматова, Лермонтов, Гоголь.

Первый этаж особняка украшает портрет Бисмарка.

- Это одна из самых старых и ценных вещей в доме, - говорит супруга посла. – Портрет написан в 1897 году за год до смерти рейхсканцлера.

Историки считают эту работу художника Франца Ленбаха последним прижизненным портретом Бисмарка. Картину привезли в Москву в 1968 году из фондов Министерства иностранных дел Германии.

Через зимний сад с выходом на террасу-балкон попадаем в столовую. Эту комнату называют «славянской». Деревянные двери, балки на потолке, женские портреты на стенах, а в центре – парадно сервированный стол на 10 персон.

- Так мы обычно встречаем гостей на торжественном обеде и ужине, - объясняет госпожа Хуберта. - Угощение готовит русский повар, очень вкусно. Можем посмотреть, что сегодня в меню (см. фото). Из русской кухни мне нравятся блины, соленья, супы.

Угощение готовит русский поварФото: Светлана ВОЛКОВА

За окном столовой - дворовый садик. Цветы в нем высаживает сама супруга посла. Среди любимых - розы, гортензии, пионы.

- Мне нравится этот дом, и когда приезжают наши пятеро детей, мы всей семьей с удовольствием проводим в нем время, - сказала нам на прощанье госпожа Хуберта фон Фрич.

Напомним, на бесплатные экскурсии в зданиях-памятниках Москвы можно сходить до 31 мая включительно. Программа и регистрация – на сайте Дней исторического и культурного наследия столицы.