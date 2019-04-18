Юрген Клопп: "Я еще никогда не думал, как остановить Месси, теперь будет время"

Футболисты "Ливерпуля" вответной игре четвертьфинала Лиги Чемпионов обыграли "Порту" на его поле со счетом 4:1. У "Ливерпуля" в этой игре отличились Мане (26), Салах (65), Фирмино (77), ван Дейк (84), а у "Порту" гол на 68-й минуте забил Эдер Милитао.

И после успеха в первой игре у себя дома 2:0 футболисты "Ливерпуля" прошли в полуфинал турнира, где вышли на "Барселону".

После матча главный тренер британской команды Юрген Клопп был позитивно настроен:

- Мы более опытная команда, это очевидно. У нас были сложные выездные матчи, и мы знали, что это будет похоже на игры с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Сложный матч, но мы идем в полуфинал, все хорошо.

Говоря о сопернике по полуфиналу, Клопп сказал, что рад возможности сыграть с "Барселоной":

- Я впервые сыграю против «Барселоны», не считая товарищеских матчей. С нетерпением жду матчей.

При этом, главным для него вопросом будет нейтрализация Месси:

- Как остановить Месси? Сегодня я не должен об этом думать, у меня ещё будет время, чтобы поразмыслить. Многие пытались это сделать, но никому по-настоящему не удалось осуществить. Но мы всё равно постараемся.

Однако же пока для Клоппа главное - это ближайшая игра чемпионата Англии против "Кардифф Сити":

- Сейчас особо об этом не думаю, пока мне всё равно. Вышли в полуфинал, а уже в воскресенье играть с «Кардиффом». Именно это сейчас и утром будет у меня в голове, а не то, как мы будем играть с «Барселоной».

Первый полуфинальный матч против "Барселоны" у "Ливерпуля" пройдет 30 апреля в гостях. А спустя неделю 7 мая ответная игра уже на своем поле против каталонцев. Победитель этой пары сыграет в финале турнира.