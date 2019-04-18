Юрий Лужков: "Лозунг коммунистов - «Оставим Россию без единого попа» - был пострашнее пожара в Нотр-Даме"

- Юрий Михайлович, я к вам обращаюсь - как к бывшему мэру, восстановившему Храм Христа Спасителя... Который - в 30-е годы вообще стерли с лица Земли.

- Да, это была ужасная страница в истории нашей Москвы и нашей веры...

- Российский минкульт собирается организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери в Париже после страшного пожара. Как, на ваш взгляд, нам к этому относиться? Что нужно восстановить и отстроить в России?

- Саша, у нас - в России, в Советском Союзе - было очень много чтущих себя храмов, церквей, монастырей... Немало находилось вообще культовых сооружений - других, не только православных, но и - тех религий, конфессий, которые были приняты нашим государством.

Поэтому, проблем у нас, особенно после этих лихолетий – борьба с церковью, с религией – было очень много, говорю не только о нашей православной вере, но ведь рьяно боролись же со всеми конфессиями, которые были в России. И все это - и храмы, и вера - было изрядно порушено...

- А если - о нашей вере...

- А по нашей вере, православной если говорить - то ей досталось больше всего. Из тысяч и тысяч храмов уцелели единицы, все было и попало - под хрущевскую вот эту заповедь: "Оставить страну без единого попа". То же самое было сделано и в отношении церквей, как носителей, как символа религиозности.

Юрий Лужков, экс-мэр Москвы: "В России нужно восстановить и отстроить заново не только храмы, мечети, синагоги, дацаны, но и - веру, прежде всего - в свою страну" 00:00 00:00

Поэтому мы в Москве много сделали, но я бы сказал, что здесь конца, пожалуй, не видно. Не видно и по Москве, не видно и по стране.

Нужно восстанавливать веру, и одновременно - полностью возрождать и, даже, может быть, заново создавать все те культовые сооружения, которые, по существу, и являются символами веры. Это первое.

- А если все же вернуться к Храму Христа Спасителя... Опыт его возрождения мог бы быть использовании в международном плане? Например - для восстановления того же собора Парижской Богоматери?

- Я тебе скажу откровенно - наверное, опыт есть. Были привлечены богатые спонсоры, мощные строительные силы. Но, самое главное, - идею возрождения святыни приняли москвичи, народ России. И частных пожертвований было очень и очень много. Мне кажется, именно на этом должен быть сделан упор и при восстановлении знаменитой Парижской достопримечательности.

- Но вернёмся в Россию...

- Да. И не будем забывать о том, что самое главное, - нам нужно вернуть веру. И не только веру в православие, иудаизм, мусульманскую веру или еще какую-то. А нужно - веру в наш народ, в нашу страну, в то, что мы можем обеспечить лучшую жизнь. Это ведь тоже задача не меньше, чем связанная с восстановлением, воссозданием или с новым строительством религиозных сооружений.

Нужно еще поработать, это самое сложное, - вернуть веру не только в религию, но и в страну. Это, между прочим, самая сложная задача - вера в то, что народ будет жить в этой стране - подобающим образом, не хуже, чем, как мы видим, живут побеждённые - относительно победителей, а потом они показывают многократно лучшие условия жизни. Причем, не имея тех ресурсов, которые имеет наша страна.

- А кто должен заниматься - этим возрождением, возвращением?

- Конечно, это вопрос власти.

Мы потеряли моральные устои, особенно вот с этим лихолетьем, когда собственность у нас чубайсовским способом была разворована из того, что вся страна, весь народ, я не знаю, столетиями созидал, и все это отдано теми и тем, кто не имел права это получить.

Это первое условие восстановления нашей веры, веры в справедливость жизни, в справедливость всех тех начал, которые определяют - да, мы живем правильно...

- Понял. Спасибо.