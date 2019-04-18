«Оправился после болезни»: 70-летний Юрий Николаев поздравил Пугачеву с премьерой

Два года назад Юрий Николаев признался Малахову, что сражается с онкологическим заболеванием.

- Это случилось лет одиннадцать-двенадцать назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один, - делился с Андреем Малаховым телеведущий.- В чем причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить.

Уход из жизни Иосифа Кобзона сильно подкосил здоровье Николаева.

- Мы много лет дружили с Иосифом Давыдовичем. После его ухода меня позвала в гости его жена Нелли, подарила мне ботинки Иосифа, которые он так и не успел надеть. Абсолютно новые. Будут хранить в память о друге, - рассказал «КП» Юрий Николаев.

А потом внезапная смерть ученицы, выпускницы «Утренней звезды» Юли Началовой. В СМИ появились сообщения, что Николаева после двух обмороков госпитализировали в одну из столичных клиник. Правда телеведущий и его близкие эту новость опровергали. Видимо, в больницу телеведущий приезжал на очередное обследование. На юбилейном концерте Аллы Пугачевой, который прошёл в минувшую среду в Кремлевском дворце, Николаев прекрасно выглядел. Вместе с мэтром послушать песни любимой певицы пришла и его супруга Элеонора.

Пара расположилась в вип-партере, неподалёку от Светланы Медведевой и Валентины Матвиенко.