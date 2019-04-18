Делегация Италии впервые примет участие в Восточном экономическом форуме

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. На встрече обсуждалось участие итальянской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (6–8 июня) и Восточном экономическом форуме (4–6 сентября).

Посол Италии высоко оценил качество и уровень международных мероприятий, проводимых в России при поддержке Фонда Росконгресс.

«В 2018 году в Италии с большим успехом прошли мероприятия проекта „Русские сезоны“, их посетили более 7 млн человек. Особое значение имеют международные деловые форумы, которые являются площадкой для встреч на высоком уровне и выступают катализатором для подписания важных соглашений. В частности, недавно успешно завершился Международный арктический форум в Санкт-Петербурге, где приняла участие делегация предпринимателей из Италии, – подчеркнул Паскуале Терраччано.

- Совместные мероприятия России и Италии в рамках ведущих экономических форумов подтверждают важность двустороннего партнерства наших стран на деловом треке, а также свидетельствуют о лидерстве на площадке взаимодействия ЕС и ЕврАзЭС».

Стороны рассмотрели форматы участия делегации Италии в мероприятиях ПМЭФ и ВЭФ в 2019 году. Итальянский дипломат отметил, что в Петербургском международном экономическом форуме ожидается участие первых лиц крупнейших итальянских компаний. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 планируется проведение российско-итальянского круглого стола и форума малого и среднего предпринимательства с участием представителей бизнес-сообщества Италии.

Паскуале Терраччано также отметил, что Италия рассматривает возможность впервые принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.