"Что-то розовое". Накануне шоу в Корее фигуристка Евгения Медведева показала откровенный костюм, который взбудоражил фанатов

Двукратная чемпионка мира и Европы, дважды олимпийский призер в фигурном катании Евгения Медведева в своем личном Инстаграме опубликовала необычное фото. Она предстала на льду в ярко-розовом образе. Фигуристка не уточнила, для чего ей этот новый образ.

- Что-то розовое, - подписала снимок Евгения Медведева. На котором она - в ярко-розовых сапожках из латекса, шубке, топе и платье.

В комментариях к фото в Инстаграме фанаты восторженно встретили обновление образа Евгении. Сказав, что теперь она сможет составить по жгучести образа конкуренцию Елизавете Туктамышевой.

Отметим, что сейчас фигуристка находится в Южной Корее. И там она будет принимать участие в серии ледовых шоу, режиссером постановок которых является ее новый личный тренер - канадец Брайан Орсер.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской Сайтаме Евгения Медведева заняла третье место. Помимо этого на ее счету в минувшем сезоне - победа в финале Кубка России и третье место на этапе серии Гран-При - Skate Canada.