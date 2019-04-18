2019-04-18T11:45:54+03:00
Спорт

"Что-то розовое". Накануне шоу в Корее фигуристка Евгения Медведева показала откровенный костюм, который взбудоражил фанатов

Фанаты разнообразно отреагировали на новинку, которую представила спортсменка в соцсетях [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева выступит на серии шоу в Южной Корее.Евгения Медведева выступит на серии шоу в Южной Корее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двукратная чемпионка мира и Европы, дважды олимпийский призер в фигурном катании Евгения Медведева в своем личном Инстаграме опубликовала необычное фото. Она предстала на льду в ярко-розовом образе. Фигуристка не уточнила, для чего ей этот новый образ.

- Что-то розовое, - подписала снимок Евгения Медведева. На котором она - в ярко-розовых сапожках из латекса, шубке, топе и платье.

В комментариях к фото в Инстаграме фанаты восторженно встретили обновление образа Евгении. Сказав, что теперь она сможет составить по жгучести образа конкуренцию Елизавете Туктамышевой.

Отметим, что сейчас фигуристка находится в Южной Корее. И там она будет принимать участие в серии ледовых шоу, режиссером постановок которых является ее новый личный тренер - канадец Брайан Орсер.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской Сайтаме Евгения Медведева заняла третье место. Помимо этого на ее счету в минувшем сезоне - победа в финале Кубка России и третье место на этапе серии Гран-При - Skate Canada.

jmedvedevajjmedvedevaj
Somethin pink
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ИСТОЧНИК KP.RU

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