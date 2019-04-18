2019-04-18T14:07:44+03:00
Общество

«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями

Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Иван РУНЕВ
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Оказалось, что теперь жителям предстояло оплачивать услуги неведомой компании, которая занимается ремонтом установленных домофоновОказалось, что теперь жителям предстояло оплачивать услуги неведомой компании, которая занимается ремонтом установленных домофоновФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все началось, когда жители домов вышеупомянутого района стали получать квитанции ЖКХ совершенно с другими суммами, которые разительно отличались от привычных. Ввиду общего недовольства петербуржцы решили выяснить, почему сумма отличается от предыдущих месяцев. Оказалось, что теперь жителям предстояло оплачивать услуги неведомой компании «ГЦБЖ Элком», которая занимается ремонтом установленных домофонов.

- УК «Евротракт» решили за всех жителей, что нам необходима новая фирма по обслуживанию и ремонту домофонов, которая стоит втридорога. То есть управляющая компания не проводила собраний, не уведомляла никого из жителей о дополнительных расходах, они просто решили грести лишние деньги за воздух. – Рассказывают "КП" жители многоэтажки в Невском районе. – Дело в том, что сама услуга по обслуживанию домофонов у нас уже есть, ей занимается сама фирма производителей домофонов «ТЦД Цифрал.

И нас устраивает. Зачем придумывать дополнительную фирму, которая будет заниматься тем же самым. Кажется, что УК просто хочет с жителей побольше денег собрать».

Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями

Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями

На запросы жильцов, которые хотят, как полагается в законе, провести общее собрание и решить, нужна ли им новая компания по обслуживанию домофонов, УК реагирует категорическим отказом.

- Совершенно очевидно, что управляющая компания – обычные мошенники, которые стараются содрать с нас побольше денег. – Рассказывают жители. – мы просим губернатора помочь жителям Санкт-Петербурга справиться с произволом ЖКХшников. Нельзя, чтобы любая управляющая компания имела право назначить дополнительные расходы жителям, минуя все законы и правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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