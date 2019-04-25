Что мешает россиянам спать: 5 причин

Ежегодно количество людей с нарушениями сна увеличивается примерно на 5%. В чем причины плохого сна миллионов мужчин и женщин?

Причина 1. Депрессия, в том числе скрытая и сезонная. Не менее 83% людей (а по некоторым оценкам, до 100%), страдающих от депрессии, сталкиваются с нарушениями сна. Возникает порочный замкнутый круг: угнетенное состояние психики приводит к трудностям с засыпанием, а недосыпание, в свою очередь, усиливает депрессию.

Причина 2. Стрессовые ситуации как в семье, так и на работе. Если по «пищевой» реакции на стресс люди делятся на две группы - одни не могут есть совсем, другие, напротив, заедают стресс, то «сонная» реакция в подавляющем большинстве случаев проявляется нарушениями сна. Часто бессонница при стрессах сопровождается навязчивыми мыслями и внутренними диалогами с людьми, ставшими источником стресса. В итоге человек не высыпается, теряет работоспособность, не может сосредоточиться, что усиливает стресс.

Причина 3. Нарушения режима. Ночная работа (посменная или работа на фрилансе), частые перелеты и смена часовых поясов сбивают биологические часы человека и сказываются на качестве сна самым негативным образом. Если вспомнить о том, что продолжительное снижение длительности сна всего на полтора часа увеличивает риск развития сахарного диабета, то ситуация выглядит особенно тревожно.

Причина 4. Злоупотребление энергетиками в том числе кофе и энергетическими напитками. Кратковременно стимулируя физическую и умственную активность, энергетики истощают ресурсы организма. Серьезно влияют они и на качество сна, вызывая сложности с засыпанием, ночную бессонницу, утреннюю вялость и дневную сонливость.

Причина 5. Переедание. Не зря традиционно советуют ужинать не ранее, чем за 3 часа до сна. После обильной еды активно работает пищеварительная система, и вместо того, чтобы отдыхать и накапливать энергию во время ночного сна, организм тратит ее на переработку пищи. Да и засыпать с полным желудком непросто.

При нарушениях сна важно пересмотреть свои пищевые привычки, постараться упорядочить режим сна и отдыха. Когда этого недостаточно, наладить сон помогут современные снотворные препараты, не вызывающие привыкания, дневной сонливости, и обладающие дополнительным антигистаминным (противоаллергическим) эффектом. Такая мягкая помощь очень часто бывает кстати!

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