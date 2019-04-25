2019-04-26T01:00:02+03:00
Здоровье

Что мешает россиянам спать: 5 причин

Статистика знает все, в том числе то, что до 45% россиян страдают от проблем со сном - бессонницы, прерывистого сна, ночных кошмаров, поверхностного сна, который не приносит полноценного отдыха и не дает чувства бодрости по утрам
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Ежегодно количество людей с нарушениями сна увеличивается примерно на 5%. В чем причины плохого сна миллионов мужчин и женщин?

Причина 1. Депрессия, в том числе скрытая и сезонная. Не менее 83% людей (а по некоторым оценкам, до 100%), страдающих от депрессии, сталкиваются с нарушениями сна. Возникает порочный замкнутый круг: угнетенное состояние психики приводит к трудностям с засыпанием, а недосыпание, в свою очередь, усиливает депрессию.

Причина 2. Стрессовые ситуации как в семье, так и на работе. Если по «пищевой» реакции на стресс люди делятся на две группы - одни не могут есть совсем, другие, напротив, заедают стресс, то «сонная» реакция в подавляющем большинстве случаев проявляется нарушениями сна. Часто бессонница при стрессах сопровождается навязчивыми мыслями и внутренними диалогами с людьми, ставшими источником стресса. В итоге человек не высыпается, теряет работоспособность, не может сосредоточиться, что усиливает стресс.

Причина 3. Нарушения режима. Ночная работа (посменная или работа на фрилансе), частые перелеты и смена часовых поясов сбивают биологические часы человека и сказываются на качестве сна самым негативным образом. Если вспомнить о том, что продолжительное снижение длительности сна всего на полтора часа увеличивает риск развития сахарного диабета, то ситуация выглядит особенно тревожно.

Причина 4. Злоупотребление энергетиками в том числе кофе и энергетическими напитками. Кратковременно стимулируя физическую и умственную активность, энергетики истощают ресурсы организма. Серьезно влияют они и на качество сна, вызывая сложности с засыпанием, ночную бессонницу, утреннюю вялость и дневную сонливость.

Причина 5. Переедание. Не зря традиционно советуют ужинать не ранее, чем за 3 часа до сна. После обильной еды активно работает пищеварительная система, и вместо того, чтобы отдыхать и накапливать энергию во время ночного сна, организм тратит ее на переработку пищи. Да и засыпать с полным желудком непросто.

При нарушениях сна важно пересмотреть свои пищевые привычки, постараться упорядочить режим сна и отдыха. Когда этого недостаточно, наладить сон помогут современные снотворные препараты, не вызывающие привыкания, дневной сонливости, и обладающие дополнительным антигистаминным (противоаллергическим) эффектом. Такая мягкая помощь очень часто бывает кстати!

Узнать больше о проблеме бессонницы можно на портале.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что такое доказательная медицина и каким препаратам стоит доверять?
Очередной выпуск передачи «Жить здорово!» д.м.н., профессор, ведущая Елена Малышева посвятила важности проведения фармацевтическими компаниями двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований
Узнать свой ВИЧ-статус - подарить себе долгую жизнь
Самарскому областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИД в этом году исполняется 30 лет. Столько же здесь наблюдается и получает терапию первый пациент с ВИЧ-инфекцией - он и сейчас живёт полной жизнью, вырастил детей, воспитывает внуков
Ни единого волоска: как подготовиться к лазерной эпиляции
Лазерная эпиляция помогает избавиться от нежелательной растительности на лице, ногах, руках, в зоне бикини и подмышек. Но чтобы процедура прошла качественно и эффективно, нужна предварительная подготовка
Новости 24
В Белоруссию поступила чистая нефть из России
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 7 мая
Зеленский: У России и Украины из общего осталась только граница
Эксперты составили список городов, жители которых меньше всего довольны жизнью
Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Новый министр обороны Британии оказалась звездой реалити-шоу "Плюх!"
Сделка по слиянию Wintershall и Dea завершена
Глава Минэнерго США назвал дешевый российский газ "ненадежным"
Следующее слушание по делу Ассанжа состоится 30 мая
Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. км
При пожаре в общежитии в Нур-Султане пострадали 14 детей
Лазарев рассказал, зачем все участники "Евровидения-2019" сдали кровь
Врачи назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Делегация РФ напомнит Европе об одесской трагедии на сессии ПА ОБСЕ
Ромелу Лукаку выбыл с травмой до конца сезона
Пожар в русской школе в Сухуме удалось ликвидировать
МИД РФ: Киев "тормозит" расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе
Рубль теряет в стоимости на старте торгов
МИД Украины осудил упрощение процедуры получения гражданства России