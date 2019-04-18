2019-04-18T15:02:25+03:00
Звезды

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название

Новый фильм в российском прокате будет именоваться как «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Константин ГЛЫБА
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Девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в прокат 19 декабря и станет третьей картиной новой трилогииДевятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в прокат 19 декабря и станет третьей картиной новой трилогииФото: кадр из фильма
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Очередная часть франшизы «Звездный войны», девятая по счету, получила русский перевод названия. То, что за рубежом покажут под названием «Rise of Skywalker» наш зритель сможет посмотреть под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Новый перевод тут же стал поводом для шуток. Остроумные зрители начали обыгрывать и тему Люка — например, «Скайуокер. Вставай. На работу пора») и новомодный формат названий «Звездных войн», когда точка присутствует почти после каждого слова. К примеру, вот так: «Атака. Клонов».

Очевидно, авторы перевода пытались выкрутиться, ведь дословно и без художественных изысков на русский язык «Rise of Skywalker» переводится как «Восхождение Скайуокера». И тут возникает вопрос: а о ком из рода Скайуокеров идет речь? Кайло Рен (сын Леи и Хана Соло), Рей или вообще «Скайуокер» - это обобщающее нарицательное понятие. Видимо, во избежание спойлеров и озарений среди проницательного зрителя остановились на варианте «Скайуокер. Восход».

После выхода новой части «Звездные войны» возьмут паузу Фото: кадр из фильма

После выхода новой части «Звездные войны» возьмут паузуФото: кадр из фильма

После выхода новой части «Звездные войны» возьмут паузу. А точнее перейдут в популярный нынче формат сериалов.

- Мы возьмем паузу на некоторое время, а потом перезагрузимся, - объяснил гендиректор Боб Айгер. - Потому что сага Скайуокеров подходит к концу на девятом фильме. Будут и другие фильмы по «Звездным войнам», но будет небольшой перерыв.

Девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в прокат 19 декабря и станет третьей картиной новой трилогии, начатой в 2015 году с «Пробуждения силы».

"Звездные войны". Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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