Девятый эпизод «Звездных войн» получил название

Очередная часть франшизы «Звездный войны», девятая по счету, получила русский перевод названия. То, что за рубежом покажут под названием «Rise of Skywalker» наш зритель сможет посмотреть под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Новый перевод тут же стал поводом для шуток. Остроумные зрители начали обыгрывать и тему Люка — например, «Скайуокер. Вставай. На работу пора») и новомодный формат названий «Звездных войн», когда точка присутствует почти после каждого слова. К примеру, вот так: «Атака. Клонов».

Очевидно, авторы перевода пытались выкрутиться, ведь дословно и без художественных изысков на русский язык «Rise of Skywalker» переводится как «Восхождение Скайуокера». И тут возникает вопрос: а о ком из рода Скайуокеров идет речь? Кайло Рен (сын Леи и Хана Соло), Рей или вообще «Скайуокер» - это обобщающее нарицательное понятие. Видимо, во избежание спойлеров и озарений среди проницательного зрителя остановились на варианте «Скайуокер. Восход».

После выхода новой части «Звездные войны» возьмут паузуФото: кадр из фильма

После выхода новой части «Звездные войны» возьмут паузу. А точнее перейдут в популярный нынче формат сериалов.

- Мы возьмем паузу на некоторое время, а потом перезагрузимся, - объяснил гендиректор Боб Айгер. - Потому что сага Скайуокеров подходит к концу на девятом фильме. Будут и другие фильмы по «Звездным войнам», но будет небольшой перерыв.

Девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в прокат 19 декабря и станет третьей картиной новой трилогии, начатой в 2015 году с «Пробуждения силы».