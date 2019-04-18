Смогут ли полтора миллиарда китайцев выпить Байкал и вырубить тайгу

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ

Сколько раз в прошлом году встречались президент Путин и председатель Си Цзиньпинь? Русский человек так с ходу и не вспомнит (если вообще ему приходило в голову фиксировать такую информацию), а вот в Пекине подобным подсчетам уделяют большое внимание. По крайней мере, за два дня в китайской столице сразу несколько человек (правда, в основном, чиновники), доверительно понизив голос, говорили мне: «Четыре раза» - и уважительно закатывали глаза наверх. Дескать, не у всех лидеров есть такие отношения. Не каждый способен на четыре раза за год.

Через неделю отсчет начнется заново, 26-27 апреля в Китае пройдет экономический форум «Один пояс – один путь», на который здесь очень ждут российского лидера и уже готовят ему приятные сюрпризы.

А накануне форума группу российских журналистов принял в китайской столице заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, отвечающий в дипведомстве за Европу и Центральную Азию. Оказалось, что он: а) шпарит без переводчика на великолепном русском языке и б) обладает завидным чувством юмора и не стесняется резких формулировок.

ЖЕЛЕЗНАЯ ГРАНИЦА

Полуторачасовой монолог г-на Чжана, изредка прерываемый нашими вопросами, в целом сводился к тому, что нет на свете более дружеских государств, чем Китай и Россия.

- У нас есть тысяча причин быть за Россию и ни одной против. Мы никогда не будем противниками, - оптимистично выразился замминистра.

А вот интересно, кстати, что из тысячи этих причин первой в порядке важности прозвучала такая – мы успешно решили все пограничные вопросы. Тоже не все в России, наверное, помнят, что еще в 2005 году Путин с председателем Ху (предшественником председателя Си) договорились об окончательной демаркации российско-китайской границы по реке Амур, а вот в Поднебесной этому придают гигантское значение, особенно на фоне своих многочисленных территориальных споров в тихоокеанском регионе.

Ночной ПекинФото: Алексей ИВАНОВ

- Между нами железная граница, - поднял палец вверх Чжан Ханьхуэй. – У тех китайских граждан, которые хотят работать и зарабатывать здесь в России, дома находятся здесь, и они обязательно вернутся.

Я понял, что разговоры о китайской оккупации Сибири и Дальнего Востока доносятся и досюда. И дипломат решил тактично заверить российскую прессу, что дальше Амура они не пойдут.

В том же духе г-н Чжан высказался о Таджикистане, где базируется российская мотострелковая дивизия. Сказал дословно, что китайский солдат там может оказаться только по приглашению России.

НУЖНА ВОДА, НУЖЕН ЛЕС

Наш собеседник вообще оказался глубоко погружен не только в официальную сторону российско-китайских отношений, но и, так скажем, сопутствующее ему мифотворчество. Так, минут 10 он посвятил недавнему русскому мему о том, что китайцы планируют выпить русский Байкал (речь – о строительстве завода по производству бутилированной воды на берегу озера, которое вызвало протесты местных жителей и даже одиночный пикет стилиста Сергея Зверева на Красной площади).

Сувенирная лавкаФото: Алексей ИВАНОВ

- Говорят, что мы планируем построить трубопровод и дочиста откачать весь Байкал, - на этом месте замминистра раскатисто захохотал, словно услышал концовку удачного анекдота. – Нет, ребята, это ложная информация. Это кто-то муссирует слухи, это чья-то провокация.

И если я правильно прочитал намеки в его интонации под «кем-то» г-н Чжан понимал ни больше ни меньше агентов Госдепа США.

- Если там что-то не так, мы готовы подвинуть завод. Если что-то нарушено – восстановить. Нам в Китае нужна питьевая вода, нам ее сюда поставляют из США, Японии и других государств. А из России – пока нет, - развел руками дипломат.

Не обошел Чжан Ханьхуэй и другую острую тему – вырубки дальневосточного леса и вывоза кругляка в Китай.

- Мы взяли в аренду эти плантации. Нам нужен лес, здесь в Китае растущий рынок. Но если не в России, то мы будем закупать древесину в других странах, - уже почти на пальцах объяснял замминистра. Казалось, он искренне недоумевал, в чем проблема. Почему торговля нефтью – дело нормальное, а торговля лесом – нет.

- Надо правильно оценить ситуацию и всем нам найти общий язык, наши дружественные страны всегда смогут урегулировать любые вопросы, - завершил свою тираду г-н Чжан.

Перекус на бегуФото: Алексей ИВАНОВ

СУЕВЕРИЯ О ЕВРОПЕ

Отдельным удовольствием было услышать из уст китайского чиновника фразу «отсталые европейские технологии». Это он говорил о том, что Россия выбирала инвестора для строительства цементного завода между Германией и Китаем и склонилась почему-то к немцам.

Притом что Китай – признанный мировой лидер в высокотехнологичном производстве цемента. К тому, что делают в этой области конкуренты из старушки-Европы г-н Чжан отозвался с плохо скрываемым сарказмом.

- России давно пора оставить эти суеверия о господстве европейских технологий, - сказал он. – Посмотрите, как мы строим вам метро в Москве.

Видимо, тут заместитель министра решил, что уж слишком перехваливает свою страну.

- Но мы всегда помним о помощи вашей страны. Без 156 промышленных проектов Советского Союза в Китае, мы бы до сих пор были сельскохозяйственной страной, - смиренно произнес Чжан Ханьхуэй.

И взяв гроссмейстерскую паузу, добавил.

- Теперь мы при помощи наших технологий и денег готовы осуществить реконструкцию всей промышленности России. Полностью восстановить ее.

Вот такой вот поворот колеса истории. Теперь не мы их, а они нас вытаскивают из ямы.