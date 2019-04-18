2019-04-18T15:38:05+03:00
Экономика

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

Льготу можно просить на срок до шести месяцев
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Закон об этом Госдума приняла в третьем, последнем чтенииЗакон об этом Госдума приняла в третьем, последнем чтенииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Граждане, которые оказались в сложной ситуации, смогут претендовать на льготный период сроком до полгода. В течение этого времени выплаты по кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены. Закон об этом Госдума приняла в третьем, последнем чтении. Теперь дело - за Советом Федерации и президентом. Но поскольку ипотечные каникулы были одним из поручений президента, высказанных в Послании Федеральному собранию, сомневаться в окончательном одобрении закона не приходится.

Как следует из документа, тяжелая жизненная ситуация - это если вы:

- потеряли кормильца,

- были нетрудоспособны в течение, как минимум, двух месяцев,

- у вас и супруги (супруга) доход по совокупности упал более чем на 30%.Закон будет распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора.

Важный момент, про который не стоит забывать: каникулы не означают, что кредит выплачиваться не придется. Просто выплаты пересчитают, и срок возврата кредита будет продлен на период ипотечных каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ипотечные каникулы» одобрены в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Поручение позаботиться таким образом о заемщиках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент в недавнем послании Федеральному собранию. (подробности)

Ипотечные каникулы растянут на полгода

Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на паузу, если в результате жизненных обстоятельств у них резко упали доходы. Ипотечные каникулы смогут продлиться до полугода - за это время человек сможет привести свою карьеру в порядок.Россияне смогут поставить выплаты по ипотеке на паузу, если в результате жизненных обстоятельств у них резко упали доходы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ возмущен осквернением центрального обелиска в польском Ярове
Япония предлагает ввести безвизовый режим между префектурой Хоккайдо и Сахалином
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду
Киевский суд: национализация «ПриватБанка» нарушает Конституцию Украины
Теперь картой «Мир» можно расплачиваться в Турции
Вооруженные люди расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане
Отсутствие контактов между соседями – ненормально: Путин на встрече с президентом Эстонии
Меган Маркл хочет нанять своему ребенку мужчину-гувернера из США
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП на острове Мадейра
Президент Эстонии: Таллин готов к взаимодействию и диалогу с Москвой
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля
Большинство россиян способны распознать фейковую новость
Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей
Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский
Умер Брэдли Уэлш из фильма "На игле-2": актера застрелили неизвестные