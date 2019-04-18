Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

Граждане, которые оказались в сложной ситуации, смогут претендовать на льготный период сроком до полгода. В течение этого времени выплаты по кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены. Закон об этом Госдума приняла в третьем, последнем чтении. Теперь дело - за Советом Федерации и президентом. Но поскольку ипотечные каникулы были одним из поручений президента, высказанных в Послании Федеральному собранию, сомневаться в окончательном одобрении закона не приходится.

Как следует из документа, тяжелая жизненная ситуация - это если вы:

- потеряли кормильца,

- были нетрудоспособны в течение, как минимум, двух месяцев,

- у вас и супруги (супруга) доход по совокупности упал более чем на 30%.Закон будет распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора.

Важный момент, про который не стоит забывать: каникулы не означают, что кредит выплачиваться не придется. Просто выплаты пересчитают, и срок возврата кредита будет продлен на период ипотечных каникул.

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Ипотечные каникулы растянут на полгода

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