Ипотека с улыбкой

Новый ипотечный центр Альфа-Банка находится по адресу Звенигородское шоссе 18/20. Здесь можно получить консультации по ипотеке, объектам недвижимости, заключить кредитный договор и договор купли-продажи, купить страховку. Все, что нужно заемщику-новоселу, делается в одном месте.

- Мы понимаем, что ипотека – очень серьезное решение в жизни каждого человека. И хотим, чтобы для клиента все было максимально комфортно, технологично и быстро. Чтобы процесс покупки жилья прошел с улыбкой, – сказал на открытии центра руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

В открывшемся центре можно оформить все виды кредитования. Получить деньги для покупки квартиры на вторичном рынке, новостройки, рефинансировать ипотеку или взять кредит под залог имеющегося жилья.

По словам директора по развитию ипотечного бизнеса Альфа-Банка Артема Иванова, в этом офисе может проходить больше тысячи сделок в месяц.

Альфа-Банк вернулся на рынок ипотеки полтора года назад. За это время объемы банка по выдаче жилищных кредитов выросли почти в 5 раз. Неслучайно, в феврале банк стал победителем проекта «Высшая ипотечная лига» в номинации «Прорыв года» и лучшем ипотечным банком по версии Банки ру. Сегодня кредитная организация входит в десятку лидеров ипотечного рынка.

- Одна из причин успеха в том, что наши условия для заемщиков – одни из самых лучших на рынке. Также большое значение имеет сила бренда Альфа-Банка. Неслучайно у нас большое количество клиентов, в том числе зарплатных. У банка очень хорошая репутация. Когда мы стали работать с партнерами-застройщиками и риэлторами по кредитным программам, то заметили, что все участники рынка с большим воодушевлением отнеслись к появлению ипотеки в Альфа-Банке, – поделился Артем Иванов.

Банк выдает ипотеку по ставке от 9,99% на срок до 30 лет. Сумма кредита – от 600 тыс. до 50 млн руб. Получить его могут не только россияне, но также работающие граждане Украины и Беларуси старше 21 года. Если доходов недостаточно, можно привлечь до трех созаемщиков. Это люди, чьи заработки тоже будут учитываться при принятии решения о выдаче кредита.

Сегодня примерно треть ипотечных заявок подается дистанционно на сайте Альфа-Банка. Для этого надо выбрать нужную программу кредитования и в личном кабинете заполнить анкету, прикрепив к ней все необходимые документы (паспорт, справку о доходах, копию трудовой книжки). Если клиент является зарплатным клиентом банка, то, как только он вводит в заявке свои паспортные данные, его анкета заполняется автоматически, и одобрение заявки приходит уже через 15 минут. По другим заемщикам процесс решения занимает максимум сутки.

Потом погашать ипотеку, в том числе досрочно, тоже можно дистанционно в мобильном, интернет-банке, банкомате - без визитов в офис.

- Работа над продуктовой линейкой продолжается. Мы хотим сделать ее еще более доступной. Например, снизить первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас он составляет 15%, а будет уменьшен до 10% для зарплатных клиентов. Улучшились и условия для объектов строительства. Раньше очень немного застройщиков соответствовали требованиям банка, что ограничивало наших клиентов в выборе новостройки для покупки. Сейчас список партнеров расширен. Мы работаем со всеми девелоперами из ТОП-20, которые занимают основную долю рынка. Скоро взять ипотеку можно будет на нулевом этапе, когда компания только получила разрешительную документацию на строительство. Это выгодно людям, потому что на такой стадии строительства цены на жилье минимальны, – сообщил Артем Иванов.

Сейчас Альфа-Банк выдает жилищные кредиты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. До конца года ипотечные центры откроются еще в 8 регионах.

- Ипотека – одно из ключевых направлений для Альфа-Банка. С одной стороны, это большая ответственность, а с другой – огромный потенциал. У нас очень амбициозные планы – банк планирует войти в пятерку лидеров этого рынка, – поделился планами Майкл Тач.