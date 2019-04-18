Инкогнито, с секретным предписанием: Помощница президента США тайно посетила Москву

Не успел завершить работу спецпрокурор Роберт Мюллер (два года искал мифические «связи Дональда Трампа с Кремлём», да ничего не нашёл), как те самые связи резко активизировались. 16-17 апреля в Москве побывала помощник президента США по российским делам — Фиона Хилл. Вояж 53-летней дамы с романтическим именем прошёл по всем правилам конспирации: даже официально объявили о визите лишь после того, как высокая гостья улетела домой. «КП» выяснила у своих источников, что же госпожа Хилл могла обсуждать с представителями Кремля, и может ли эта встреча начать подготовку к саммиту Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

1. Кто такая Фиона Хилл?

Спецпомощник президента США по России и Европе — настоящая «пролетарка»: родилась в Англии в семье медсестры и шахтёра. В разгар перестройки стажировалась в институте имени Мориса Тореза (ныне — Московский государственный лингвистический университет), хорошо знает русский. Затем перебралась на ту сторону Атлантики, сделала карьеру в американских «мозговых трестах», в конце нулевых возглавляла секцию России и Евразии в Национальном совете по разведке США (данная структура координирует работу всех американских спецслужб — прим. ред.)

Шесть лет назад Хилл выпустила книгу с говорящим названием «Путин: спецагент в Кремле», где пыталась нарисовать политический портрет российского лидера. Без особой симпатии, но и без развесистой клюквы, куда постоянно клонит многих западных «экспертов по Кремлю». В итоге Трамп через полгода после избрания назначил её ответственной за Россию. Также Хилл отметилась экспертными заявлениями в стиле «капитан Очевидность»: «США и России трудно сойтись во мнениях», «взгляды российского президента отражают настроения российского общества».

2. О чём договаривались?

В Москве Фиона Хилл встретилась с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а также высокопоставленными сотрудниками МИДа.

— Повестка нынешних переговоров была самой широкой: от ситуации на Ближнем Востоке до «ядерной проблемы» Северной Кореи, — поделился с «КП» источник в дипломатических кругах.

Сразу после этого, кстати, Кремль официально объявил о предстоящем в конце апреля визите в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына; вероятно, обсуждать будут в том числе и прекращение Пхеньяном испытаний ракетно-ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Так что хотя бы здесь подвижки наметились.

— Богатый опыт в Фионы Хилл в России и в спецслужбах — это и хорошо, и плохо. Хорошо — она говорит на понятном для нас языке (во всех смыслах), имеет представление о стратегических интересах Москвы. Плохо то, что «человек из органов» — это всегда жёсткий и сложный переговорщик, психологически очень устойчивый, знает и умеет куда больше среднего клерка из госдепа и специально обучен продавливать свою линию, — полагает кандидат исторических наук, автор исследований о работе американских спецслужб Ярослав Левин. — Лёгкими эти переговоры точно не были.

Подтверждение тому — с Финой Хилл, по слухам, обсуждалась Венесуэла (где продолжается борьба законного президента Николаса Мадуро с Хуаном Гуаидо: первого поддерживаем мы, второго — США). Но на этом фронте прорывов не было.

3. Каков итог? Новый саммит Путин-Трамп будет?

— Что касается возможной встречи лидеров России и США, то об этом говорить пока рано, в том числе потому, что из-за постоянной американской истерии вокруг «работы Трампа на Кремль» любые контакты с Москвой превратились там в «токсичную тему», — сообщает источник «КП» в дипломатических кругах.

— Ошеломляющих результатов от этого визита я бы не ждал. Российско-американские отношения настолько деградировали (одни взаимные закрытия консульств и высылки дипломатов чего стоят), что сейчас важно хотя бы обозначить начальные позиции для дальнейшего выстраивания диалога, что, вероятно, и было сделано. Когда ты попал в омут, нащупать дно — уже немало, — полагает американист Ярослав Левин.

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