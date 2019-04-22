«Обычный» насморк: что может пойти не так?

Не такой простой насморк

«Обычный» насморк часто недооценивают. Этот привычный спутник простуды и гриппа может преподносить неприятные сюрпризы. Например, если заложенность носа у вас сохраняется более 10 дней, то это уже повод для беспокойства. Такой длительный насморк – его еще называют «затяжным» - запросто может перейти в синусит (воспаление лицевых пазух). Поэтому ждать, когда он пройдет «сам собой» - это первая ошибка. Надо идти к лору!

При затяжном насморке и признаках начинающегося синусита назначают комплексное лечение. Обычно это курс из нескольких препаратов. В их задачу входит: улучшить текучесть застоявшейся слизи и вывести ее из организма, устранить воспаление, справиться с бактериальной и вирусной инфекцией, поддержать защитные силы организма. Как правило, в такую терапию включают антибактериальные, гормональные препараты для местного применения, а также комбинированные лекарственные средства растительного происхождения.

Для чего нужна фитотерапия?

Когда врач выписывает рецепт с несколькими лекарствами, у пациента часто возникает мысль, что в этом комплексном лечении есть «первостепенные» и «второстепенные», по значимости, препараты. И главными, конечно же, кажутся антибиотики и гормоны, а фитотерапевтические средства – вспомогательными и не обязательными. Так думать - вторая ошибка.

Важную роль растительных препаратов, лучше всего проиллюстрировать на примере одного из самых часто назначаемых фитотерапевтических средств. Речь идет о лекарственном препарате Синупрет®. В его составе: цветки первоцвета, корень горечавки, цветки черной бузины, трава щавеля и вербены. Каждый ингредиент привносит в общую формулу свои ценные свойства: одни растения оказывают секретолитическое действие (выводят слизь из дыхательных путей), другие борются с микробами, вирусами, устраняют воспаление, поддерживают иммунитет. Главное же в том, что все вместе они дают синергетический эффект, усиливая лечебные свойства друг друга.

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В результате препарат Синупрет®:

• активно очищает дыхательные пути;

• работает против любой инфекции, в том числе бактериальной;

• устраняет воспалительные процессы в слизистых оболочках;

• укрепляет защиту верхних дыхательных путей.

Синупрет® выпускается в таблетках и в каплях и подходит для лечения взрослых и детей с 2-х лет.

Зачем так долго лечиться?

Важное преимущество фитотерапевтических средств - возможность их длительного использования. Это ни в коем случае не является недостатком растительной медицины. Поэтому бросать лечение на полпути – третья серьезная ошибка в лечении насморков и синуситов.

Например, препарат Синупрет® принимают курсом 10-14 дней. Только в этом случае возможно стабильное улучшение, в противном же – велик риск повторного возвращения болезни. Это происходит потому, что бактериальная инфекция и воспалительные процессы часто бывают не локализованы в одном конкретном месте, допустим, в носу, а перемещаются по всей поверхности слизистой оболочки дыхательных путей. Для того, чтобы выявить и погасить все очаги возбуждения, а также «поймать» распространяющуюся инфекцию, нужно время. И, конечно, терпение со стороны пациента.

У антибиотиков, напротив, ограниченный курс применения, обычно - неделя. Поэтому они нуждаются в поддержке «долгоиграющей» фитотерапии. Еще один аргумент в пользу этого симбиоза: растительные антибактериальные «агенты» способны справиться с такими бактериями, которые резистентны к большинству синтетических антибиотиков.

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Почему не все фитопрепараты лечат?

Четвертая ошибка – замена одного растительного препарата другим, даже если состав хорошо известен. В чем тут подвох? Если коротко, то в дозировке и технологии обработки: даже если вы возьмете все ингредиенты из состава препарата Синупрет® и смешаете их самостоятельно, или найдете готовый аналог, вы не получите нужный результат.

1. В разных экземплярах растений одного и того же вида - не одинаковая концентрация лечебных веществ. Выписывая вам рецепт, доктор рассчитывал на конкретную и хорошо проверенную дозировку лекарственного средства. Не имея «под рукой» лаборатории, вы не сможете добиться такого же результата с помощью самодельных сборов.

2. Между лекарствами и биологически активными добавками (БАД) с похожим составом - тоже большая разница. Лекарственные препараты имеют терапевтическую концентрацию активных веществ, их действие изучено в клинических исследованиях. Этого нельзя сказать о добавках: дозировка в них в разы ниже необходимого уровня, то есть, они обладают не лечебными, а профилактически-оздоровительными свойствами.

В случае с насморком «пойти не так» может очень многое: не вовремя обратились к врачу, не стали соблюдать курс лечения, заменили один препарат другим… Держать здоровье под контролем помогут два простых правила – слушать врача и лечиться рекомендованными средствами.