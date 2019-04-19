Жириновский: никогда не поздно исправить ошибки!

Вся наша российская история – это череда отказов признавать промахи. В царской России не признавали ошибок, в советской и современной России - тоже. Пора наконец провести работу над ошибками!

Давайте по порядку.

Большевики. Почему до сих пор не раскрыты архивы МИД? Потому что там говорится, что большевики получили на революцию в России 20 млн марок золотом! Зато именем цареубийцы Войкова до сих пор названа станция в Москве.

Ленин. Он создал СССР на руинах Российской Империи и предложил разделить его на национальные республики. Сталин был против, он хотел оставить Россию и включать всех остальных в её состав. Но Ленин настоял, а Сталин потом не осмелился пересматривать “ленинское наследие”. В итоге СССР рухнул через 70 лет, раскололся по тем самым нарисованным национальным границам. Сегодняшние проблемы на Украине – это продолжение той самой политики, Октябрьской революции. Ленин, Сталин и Хрущев искусственно слепили её.

Сталин. В последние годы активности Ленин ввел новую экономическую политику (НЭП) и правильно сделал. Он, в отличие от многих, понял свои ошибки, понял, что военный коммунизм и продразверстка довели страну до нищеты и голода. НЭП был крайне успешным и сейчас мог бы продолжаться, но Сталин прекратил его ради сохранения личной власти.

Сталин молодец в том, что в 1936 году ввел выборы на альтернативной основе. Демократия должна была начаться еще тогда в 1936 году, но всё завалили чиновники, норма так и не действовала до 80-х годов.

Но Сталин искусственно остановил развитие в СССР кибернетики и генетики. Он разогнал страну на 30-40 лет вперед и сам же опустил на те же 30-40. У нас были самые мощные в мире компьютеры – все остановили, потому что боялись, что ЭВМ заменят чиновников. В итоге всё ушло в США!

ГУЛАГ – ну тут и объяснять ничего не нужно.

После войны Сталин расширил политбюро и вводит в него молодежь – это было правильное решение.

Хрущев – всех убрал. Ещё он был готов был начать ядерную войну! Её Кеннеди остановил, он спас мир, и ему надо было дать Нобелевскую премию мира, а не Бараку Обаме.

А для чего Хрущев провел 20 съезд? Разрушил коммунизм, обрушил авторитет власти. Зачем он сократил приусадебные участки? До голода богатейшую страну довели! Я сам этому свидетель. У нас в Алма-Ате белый хлеб был только для тех, у кого гастрит!

Денежная реформа 1961 года. Она была в интересах врагов СССР. Зачем её провели?

В 1962 году - расстрел рабочих Новочеркасска. Где это видно: коммунисты расстреляли рабочих! Это что – партия рабочих? Восстания рабочих против этой партии были повсюду: и в Караганде, и в Тбилиси и в других городах страны.

Самое страшное, что сделал Хрущев – это политика коренизации. Это еще Берия предлагал. Речь о вытеснении русских со всех руководящих постов в национальных регионах. Из-за этого я уехал из Казахстана! Это было началом развала СССР. Русские уехали, остались без своих могил, своих домов, своих участков.

Но при всем при том Хрущеву мы должны быть благодарны за оттепель – это он молодец.

Брежнев. Зачем остановил реформы Косыгина? Какой Ден Сяопин – у нас свой великий реформатор был! Но когда они увидели результаты работы Косыгина, то поняли, что КПСС не нужна будет потом.

Зачем он ввёл армию в Афганистан!? Всем было понятно, что нужно было делать по-другому. Отправить спецназ для проведения единичных операций. Нельзя было вводить целую армию в горную страну. Сколько людей потеряли.

Всеобщая коррупция тоже началась при Брежневе. Застой во всем начался. Это же реальная история: министр внутренних дел докладывает Брежневу: воруют и много. Он спрашивает, ну хотя бы деньги в СССР остаются? Да. Ну и слава богу.

Горбачев. Тут целая серия ошибок: Чернобыль, отмена монополии внешней торговли, закон о кооперативах, референдум о сохранении СССР. Это ж надо было додуматься! Договор о создании СССР уже давно вошел в советскую конституцию! Нельзя было даже ставить вопрос о том, чтобы разобрать СССР.

Он же ответственен за поспешное разоружение и вывод советских войск отовсюду. Германию мы победили, но чья армия там стоит сегодня? Американская. Дети спросят, как так вышло? Победители же не уходят, уходят побежденные?

Горбачев назначил Шеварднадзе министром иностранных дел. Кто-нибудь выступил против? Я выступил против на собрании коллектива издательства МИР в 1985 году. И моему начальнику объявили выговор за недостаточную воспитательную работу. Как же так, юрист Жириновский оспаривает кадровую политику ЦК КПСС? В итоге Шеварднадзе и Алиев вырвали у нас и советскую Грузию, и советский Азербайджан.

Ельцин. Он разрушил страну, Кавказ при нем чуть не утонул в крови, а ему поставили памятник. Гайдар разрушил экономику, всю советскую промышленность распродали в 1000 раз дешевле реальной стоимости. Он от стыда умер, но каждый год проходит экономический форум его имени.

Сегодня ошибки продолжаются. Коллекторов так и не остановили. Приняли мягкий вариант законопроекта, который ничего не изменил. Доли в квартирах по-прежнему разрешено продавать – это настоящее издевательство над семьями. Разводятся супруги, она остается в квартире с детьми, а он продает свою долю гостям с юга и они её просто выживают оттуда! За бесценок она вынуждена продать свою часть.

А зачем каждый год сокращаем демократию? Выборы по партийным спискам отменили, хотят долю одномандатников до 75% довести.

На телевидении одно насилие и ужас. Для чего нужно это издевательство над гражданами? Деньги так нужны? А политические передачи? Каждый день и в каждую студию приходят «украинские товарищи». День и ночь они чихвостят нашу страну и им за это еще и деньги платят. Мы выборами в «великой стране» Украине уже занимаемся больше, чем выборами в своей собственной стране!

Зачем запрещать фильмы? Эта антипропаганда только заставляет всех искать способы посмотреть “запрещёнку”. Все бегут смотреть балет «Нуреев», фильмы «Праздник», «Матильда», «Смерть Сталина». То есть обратный эффект достигается. Это ошибка!

Каждый день в СМИ: артист умер, женился, развелся, а 100-летие великого русского поэта Фатьянова никто даже не заметил!

По всей стране чиновники каждый оскорбляют граждан последними словами: лохи, шелупонь, быдло, стадо, недоумки, алкаши, пьянь, тунеядцы. Куда это годится?

Дипломаты проиграли всю внешнюю политику при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве, Ельцине и сейчас! Афганистан, Ирак, Ливия, Украина – везде одни проигрыши. Почему? Потому что худших ставят на самые ответственные посты! Вот есть наш дипломат Владимир Софронков, он однажды очень жестко одернул представителя Британии в Совете Безопасности ООН. Но вместо него постпредом назначили Василия Небензю, который так выступать не может.

Подведу итоги: посмотрите исторические видеохроники. При всех правителях у людей хмурые лица: и у министров, и у чиновников, и у простых граждан. И пока они будут хмурыми – похвастаться нам будет нечем! Мы никогда не двинемся вперед, так и будет то хорошо, то плохо – сауна политическая.

Нам надо без страха принять и признать ошибки, отряхнуться и пойти вперед!