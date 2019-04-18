2019-04-18T19:15:48+03:00
Общество

Многодетные москвичи смогут оформить бесплатную парковку на три года

Раньше такая льгота предоставлялась только на год
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Многодетные москвичи смогут оформить бесплатную парковку на три годаМногодетные москвичи смогут оформить бесплатную парковку на три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Москвы разрешили многодетным семьям получать право на бесплатную парковку сроком на три года. Об этом сообщает портал mos.ru.

Такая услуга начнет действовать уже этим летом. Многодетные родители смогут подавать свои заявки онлайн, начиная с июня. Отмечается, что оформить заявление может только один из родителей, на которого оформлено транспортное средство. Сделать это можно в ближайшем МФЦ или через портал mos.ru.

Многодетные семьи смогут бесплатно парковаться на любой улице города в любое время суток. А, учитывая цены на столичную парковку, это - существенная экономия. Сейчас стоимость 1 часа парковки разнится от 60 до 380 рублей.

Также мэр отметил, что такая льгота предоставлялась многодетным семьям и раньше. Но давалась она только на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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