Конкурс юных изобретателей «I make» помогает создавать будущее

Конкурс юных изобретателей «I make», который проводится при поддержке «Норникеля», приносит свои плоды. Пятнадцатилетний изобретатель «магнитно-левитационной мыльницы» из заполярного города Дудинка Глеб Воронов уже получил патент и запускает свое изобретение в серийное производство. Окрыленный успехом подросток связывает свое будущее с инженерной тематикой.

Еще недавно профессия горного инженера могла похвастаться целыми династиями: молодые люди считали свои долгом продолжить дело отцов и дедов, так что одно поколение специалистов сменялось другим. Времена изменились, и сегодня молодежь, как правило, ищет работу в крупных городах, в компаниях - индустриальных гигантах. В горнодобывающей промышленности остро встал вопрос дефицита квалифицированных кадров, ведь далеко не каждый специалист поедет в суровые условия Крайнего севера. Между тем, ключевые предприятия компании «Норникель» расположены за Полярным кругом – в Норильске, Мончегорске, Дудинке. Что же делать в ситуации, когда горных инженеров не хватает? Значит, нужно вырастить их непосредственно из жителей заполярных городов, - решили в «Норникеле». Так и родился конкурс «I make» - проект, который позволяет найти юных технических гениев среди школьников, вернуть молодежи интерес к научно-техническому творчеству. Этот проект является попыткой решить силами компании возникающей в горно-металлургической отрасли кадровый голод.

- Мы отмечаем низкую популярность инженерных специальностей среди школьников и абитуриентов, за последние 20 лет произошло «обесценивание» научно-технической деятельности, - говорит директор Департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. - В частности, выбор горно-металлургических профессий часто происходит «по остаточному принципу» вследствие более низкого проходного балла при поступлении.

Конкурс I make «Норникель» запустил в прошлом году. Теперь он ежегодно проводится для детей и молодежи от 6 до 17 лет из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. Для участия необходимо придумать идею для решения социальной проблемы. Например, способ внедрения зеленых технологий или проекты, которые облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями. Далее участники конкурса должны создать макет прототипа и изложить в заявке, какие задачи позволяет решить данное изобретение. Для участия в очном этапе конкурсанты предоставляют идеи своих изобретений в формате презентаций и должны ответить на вопросы жюри на русском и английском языках.

Победители конкурса «I Make» попадают в состав российской сборной International Young

Inventors Award в Индонезии (Джакарта). В прошлом году конкурсанты получили в Джакарте 3 золотых и 3 серебряных медали. Один из них – 15-летний изобретатель из Дудинки Глеб Воронов уже успел запатентовать свое изобретение — «магнитно-левитационную мыльницу». По словам юного изобретателя, «мыльницу» Глеб придумал еще в 13 лет: его раздражало размокшее мыло.

- Я подумал: почему бы не исключить контакт мыла с поверхностью? Самым доступным способом для этого оказалась магнитная левитация, — рассказывает Глеб.

Чертеж он набросал за несколько минут, на поиски материалов для прототипа времени ушло чуть больше. В итоге для основы были взяты детали из LEGO и «Наука магнитов».

В дальнейшем Глеб планирует доработать свое изобретение, сделав так, чтобы мыло находилось в воздухе вообще без поддержки. И параллельно работает над устройством Icicle shredder на базе дрона, которое будет быстро и безопасно очищать крыши от снега и сосулек.

Изобретатель говорит, что будущая профессия, скорее всего, также будет связана с технологиями. «Хочу создавать что-то, что до меня еще никто не делал», - мечтает Глеб.