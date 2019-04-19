2019-04-19T12:51:04+03:00
Телевизор

«Светская хроника» теперь в вечернем прайм-тайме!

Смотрите популярную программу «Светская хроника» в новое удобное время! Каждую пятницу в 23.45, в вечерний прайм-тайм!
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Интересные звездные истории, откровенные интервью и настоящие расследования! У зрителей Пятого канала появляется возможность узнавать о самых главных событиях из жизни российских и зарубежных знаменитостей раньше других! Шоу-бизнес, кино, спорт – вместе с программой «Светская хроника» вы попадете за кулисы, увидите мир своих кумиров их глазами!

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

«Светская хроника» – главный тележурнал страны. Современный, интересный, яркий, с запоминающейся музыкой. Графическое оформление программы стилизовано под настоящий журнал, который может понравиться и женщине, и мужчине.

Алексей Кортнев

Алексей Кортнев

«Светская хроника» выходит в эфир с сентября 2018 года. В текущем телевизионном сезоне, в тайм-слоте 10:00 -11:00 по воскресеньям, зафиксированы максимальные показатели доли относительно аналогичных периодов предыдущих телевизионных сезонов. Наибольший рост зафиксирован в аудитории «Женщины старше 18 лет» - доля составила 8,6! Это третье место среди всех федеральных каналов. В аудитории «Женщины 25-59» доля составила 6,8.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

У мужской аудитории программа тоже пользуется спросом. Специально для сильной половины человечества программа «Светская хроника» регулярно снимает расследования, освещает самые громкие скандалы в спорте. Например, уже сегодня в эфире в 23.45 новые подробности судебного процесса по делу футболистов Кокорина и Мамаева, которые находятся под стражей уже больше полугода. Сколько еще времени Кокорину и Мамаеву придется провести за решеткой? И главный вопрос - кто действительно стал инициатором конфликта с Денисом Паком?

Леонид Якубович

Леонид Якубович

Так же в этом выпуске. Как прошёл юбилейный концерт Аллы Пугачевой после 10 лет тишины? Что подарили Примадонне именитые гости? И каким будет грандиозный праздник, который состоится уже в эту субботу? Правда ли, что Любовь Успенская уходит из шансона? И в каком жанре теперь она будет выступать? Успешный музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев впервые откровенно рассказывает о своей жизни. Почему артист совершил попытку суицида? Какую роль в музыкальной карьере Кортнева сыграл Валдис Пельш? Из-за чего группа «Несчастный случай» чуть не распалась в первые годы существования? И как теперь отец пятерых детей успевает совмещать работу, дом и творчество? Почему французские композиторы подали в суд на Филиппа Киркорова? Какие шансы у Киркорова защитить свою репутацию? Мастер класс по управлению вертолетом от Леонида Якубовича! В чем секрет прекрасной физической формы телеведущего? Почему режиссёр Виктор Мережко боится за свою жизнь? Кто ему угрожает? В последний год элитный многоэтажный дом, в котором живёт драматург, стал местом страха для творческой интеллигенции...

Виктор Мережко

Виктор Мережко

ИСТОЧНИК KP.RU

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