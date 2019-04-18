2019-04-18T19:43:44+03:00
Туризм

Росреестр запустит сервис по аренде жилья в Крыму

Он будет аналогом не работающего на полуострове Airbnb
Елена ОДИНЦОВА
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Аренда жилья в Крыму станет более удобной.Аренда жилья в Крыму станет более удобной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Росреестр и Федеральная кадастровая палата собираются запустить IT-платформу «Доверительное управление недвижимостью». Смысл проекта — обеспечить связь между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем напрямую, повысить правовую защищенность обеих сторон и упростить заключение сделок. В рамках проекта в первую очередь заработает сервис для аренды жилья в Крыму. Об этом сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко на Ялтинском международном экономическом форуме.

-В будущей IT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму, - заявила она.

Этот сервис может заработать уже к концу 2019 года. Как предполагается, он должен стать аналогом известного международного интернет-сервиса по аренде жилья Airbnb, который в Крыму не работает с 2015 года. Также на полуострове с ограничениями функционирует другой известный сервис бронирования - Booking.com, забронировать через него отель или апартаменты в Крыму можно, только указав, что путешествуешь не с целью туризма и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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