Голая Мороз, отчаянный Богомолов

- Я тебя люблю.

- Нет, ты меня не любишь. И я тебя не люблю.

- Как же мы дальше жить будем?

- Как жили, так и будем.

В четверг, 18 апреля на платформе Start выложили восьмой и последний эпизод «Содержанок» - сериальный дебют одного из важнейших, как пишут, театральных режиссеров России Константина Богомолова.

С самого начала было любопытно, что из этого получится, ведь платный доступ к сериалу развязывает продюсерам руки - можно говорить со зрителем жестче и откровеннее, чем в осточертелом телевизионном эфире. А уж от Богомолова можно ожидать чего угодно, только не конформизма, в котором до бума нетелевизионных сериалов охотно тонули отечественные режиссеры и продюсеры: вроде хотят как лучше, в разрыв шаблонов, а получается скучно, вторично и неровно.

Вселенная «Содержанок» - Москва богатых и коррумпированных чиновников и бизнесменов; денег у них давно больше, чем надо, а счастья, представьте себе, нет; плюс детективная составляющая. Затея казалась дурацкой — ну, зачем, только-только забыли «Садовое кольцо» про это же, да пусть они сгорят уже в одном амбаре, нет бы про жизнь нормальных людей.

Визуальная эстетика все только усугубляет: картинка высветлена так, что интерьеры кажутся театральной декорацией; квартира школьного учителя и следовательницы, которые едва сводят концы с концами и давятся за ужином дешевыми макаронами, так и просится в дизайнерский каталог — вместо того, чтобы вызывать сочувствие к бедности. Герои всю дорогу говорят еле слышно. При этом не играют, а именно говорят — как в наших сериалах обычно не делают (говорят, Богомолов и в театре так всех приучил).

Но вся эта пустыня вдруг ожила и зашевелилась. Не сразу - серии, пожалуй, к четвертой. «В этом сериале секс как настоящий», - пишет зрительница. И как ему быть ненастоящим, когда Дарья Мороз по-настоящему обнажена, и не один раз, и не она одна (ах, как много теряет телевидение в сравнении с сервисами «видео по запросу»). Охотно раздеваются все: Марина Зудина, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов. Александр Кузнецов, напротив, редко одевается, но «настоящесть» сексом не ограничивается.

Откровенная сцена с участием актрисы Дарьи Мороз.

Богомолов тащит на экран условность и символизм, без которых театр невозможен (и сам Константин, наверное, тоже) — это должно было привести его к провалу, ведь в романной ткани сериала все устроено иначе, чем в театре, но именно это почему-то помогает поверить в то, что на экране происходит.

Картонные диалоги (вроде того, с которого начинается этот текст) заторможенных персонажей (ей-богу, все как под кайфом) странным образом работают на трагедийность момента. Смейтесь, но «Содержанки» - трагедия в высоком, античном смысле; так выглядит мир, где умерла любовь (простите). На то, чтобы зритель прочувствовал это, работает все остальное, как бы ненастоящее: богатые страдальцы, которых в мире нормального человека не бывает и хрен с ними, их ничего не выражающие лица — даже в самые драматические моменты, когда положено кричать; их слишком красивые, нереальные дома и квартиры, их нелепые разговоры.

Заявленный в названии конфликт сильных мира сего и их коварных шлюх на окладе функционально необходим и работает, но он приглушен. На переднем плане - главное: героям мучительно не хватает обнимашек, они жаждут их и стараются поверить, что оргазм есть любовь. Но любовь не работает в одну сторону, канал «прием — передача» неисправен, зомби не чувствуют - даже боль от того, что тебе изменили, все же давно мертвы. Даже сытый и тупой чиновник Долгачев (Сергей Бурунов), который на фоне прочих - живчик, даже расчетливая, безжалостная провинциалка Даша (Софья Эрнст), планирующая потерпеть и трахнуть мир, а уж потом расцвести душой.

Некоторые мрут буквально - детектив же. Не жалко никого.

К восьмой, последней серии режиссер обнаглел окончательно. Даше во сне явилась совесть в исполнении Розы Хайруллиной - всего несколько секунд, когда она видит ад внутри себя. И похороны в крематории: звучит щемящая прелюдия Баха фа-минор (мы же ее еще по «Солярису» помним). Кадр кончается, начинается другой, где семья - папа, мама, сын — сидят «на дорожку», сидят вместе в последний раз — она уходит к другому. А похоронный Бах еще звучит.

Для заставочного саундтрека купили хит нидерландской певицы Шарон Ковакс «Моя любовь». Песня как песня - про погасшее чувство, очень к сюжету подходит. «Из праха в прах, из пепла в пепел...» - грустно поет Ковакс, вытягивая из памяти хрестоматийно-библейское «Из праха мы созданы, в прах и обратимся». Привыкший работать на интеллектуальную элиту (театр — не массовое зрелище) Богомолов не стал отказываться от привычного инструментария, но сериал у него все равно получился.

В последней серии герой Александра Збруева кричит персонажу Сергея Бурунова:

- Игорь!

- А?

- [***] - на!

Не каждый день услышишь такое из уст народного артиста. Но успех «Содержанок» не в этих спелых ягодках, рассыпанных по сериалу. «Вот вроде так себе сериал, тягомотина. А вот же зараза - не оторваться. Что за ерунда?» - еще из откликов.

Видимо, дело в том, что это был Богомолов. И обнимашки всем нужны. Второй сезон уже заявлен.

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