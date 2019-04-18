Анфиса Чехова призналась, что завидует жене Зеленского

Несколько лет назад, когда Владимир Зеленский был популярным актером, а не «кандидатом Зе», многие его проекты были русско-украинскими. И потому наши звезды знают комика не понаслышке. Правда, говорят о нем очень осторожно, словно позабыв даты, места и какие-то случаи со съемочной площадки. Всего несколько знаменитостей согласились ответить на наши вопросы (и то, далеко не на все).

- Володя талантливый и интересный, - рассказала Анфиса Чехова. - Мы общались в кадре по роли: в 2012 году я играла с ним в фильме «Ржевский против Наполеона». Не скажу, что мы близко дружили, да и от политики я далека…

- Так мы как раз не про политику. Что можете вспомнить о нем, как о коллеге?

- Знаете, мне больше интересна не Володина история, а его жены. Как выйти замуж за нищего артиста (думаю, когда они познакомились, Владимир был именно таким), а в итоге оказаться женой президента? Я все за артистов выхожу замуж, а они никак президентами не станут! Надо же так разглядеть было...

- Что бы вы пожелали Зеленскому в случае победы на выборах?

- Я почему-то не сомневаюсь, что он станет президентом. Мне бы очень хотелось, чтобы наши страны помирились, жили в мире и согласии. Не знаю, утопия ли это, возможно ли это, но если бы Владимир мог бы это сделать… Как человеку, невъездному на Украину, но имеющему глубокие украинские корни, мне очень хочется, чтобы у нас был мир и дружба.

Леонид Ярмольник признался, что давно дружит с Зеленским, но делиться дружескими байками тоже не стал.

- Когда меня пускали на Украину, я много работал с ним. Мы не только в кино снимались — вели большущие праздники в палаце «Украина» на Крещатике лет пять подряд. Все прекратилось после 2014 года, после истории с Крымом. Мы с ним в замечательных отношениях, близкие друзья, - признался Ярмольник. - Я буду очень рад, если Вова станет президентом. Парень он толковый, умный, энергичный. Замечательный придумщик, менеджер. Считаю, что человек, который создал телевизионный канал, способен руководить большой группой людей. Естественно, одно дело руководить каналом, другое — страной. Но я думаю, за год-полтора он абсолютно овладеет всеми нюансами дворцовой жизни.

- Для вас неудивительно, что актер — и в президенты подался?

- У американцев уже так было. Рейган же был президентом, что удивляться? Земля круглая, все бывает. Меня волнует другое: как можно было рассорить наши страны? Через 15-20 лет все будут в ужасе от того, как сейчас складываются наши взаимоотношения с Украиной. У нас все семьи на 80% украинцы-русские, русские-украинцы... Подождем, сейчас Вовка изберется, и наверное, в гости приедет. Хотя если Вова станет президентом... Владимир Александрович надо говорить!

- Помню его очень веселым и гостеприимным парнем, - поделился Сосо Павлиашвили. - Я в начале 2010-х несколько раз принимал участие в шоу «Квартала 95» как почетный гость. Приезжал, когда это можно было. Теперь меня туда не пускают за посещение Крыма. Принимали тогда тепло, с шутками, юмором. Мы встречались с ним на сцене, в гримерной. Тогда он был очень аполитичный человек и обожал Россию. Всегда был заинтересован, чтобы его фильмы, проекты находили место в нашей стране.

- Вы играли с ним в фильме «8 первых свиданий»?

- Да, мы снимали под Москвой, я там играл в эпизодическую роль. Ему очень нравилась песня «Небо на ладони», которую я исполнял. Сейчас все говорят — клоун станет президентом. А те, кто пришли с политическим бэкграундом и просто дурят народ и воруют, они не клоуны..?

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